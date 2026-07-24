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    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    El presidente de la FIFA felicitó a la AFA por su actuación en la última Copa del Mundo, en la que cayó ante España, en la definición jugada en Nueva Jersey.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Gianni Infantino junto a "Chiqui" Tapia, en un partido de Argentina en el Mundial 2026. Foto: Xinhua Li Ming

    La FIFA le envió una carta oficial a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para felicitar a la selección transandina tras la obtención del segundo lugar del Mundial 2026. La misiva, firmada por el presidente del ente rector, Gianni Infantino, fue dirigido hacia el timonel de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, apenas un día después de la derrota 1-0 con España del domingo pasado, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

    En la nota, fechada el 20 de julio en Nueva York, Infantino calificó como “un nuevo resultado importante para el fútbol argentino” la campaña del equipo de Lionel Scaloni y felicitó a la AFA por haber alcanzado nuevamente una final de la Copa del Mundo.

    “La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados. La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo”, indica el documento del timonel de la Federación Internacional.

    En este contexto, remarcó que el rendimiento de Argentina ayudó al realce del certamen: “Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”.

    En otro de los pasajes de la carta, el mandamás de la FIFA resalta la labor detrás de los logros que ha conseguido el seleccionado argentino. “Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino”, indica la misiva.

    Finaliza con un saludo directo hacia “Chiqui” Tapia, a quien considera un “amigo”, según se entiende de la nota: “Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto. Con toda mi amistad, Gianni Infantino”.

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