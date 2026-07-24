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    Nacional

    Dos detenidos deja operativo policial en Malleco: eran prófugos por incendio, robo con intimidación y usurpación

    Los sujetos eran buscados por hechos ocurridos en septiembre de 2021 y abril de 2022.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    Juan Pablo Andrews
    PDI

    Dos sujetos que se encontraban prófugos de la justicia fueron detenidos por personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Angol.

    Los detenidos eran buscados por los delitos de incendio, robo con intimidación y usurpación no violenta, por hechos ocurridos en septiembre de 2021 y abril de 2022, en la ruta CH-181 que une las comunas de Victoria con Curacautín.

    Los detenidos, de 42 y 25 años, fueron capturados durante la madrugada de este viernes en la comunidad Pancho Curamil, en la comuna de Victoria, en la provincia de Malleco.

    El operativo se realizó en coordinación con la fiscalía local de Victoria y contó con el apoyo de la Brigada de Reacción Táctica Temuco, GOPE y personal Ejército.

    Más sobre:PolicialPDIMallecoDetenidosPrófugos

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