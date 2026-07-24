El reconocimiento de Leandro Paredes a Claudio Borghi tras el triunfo de Boca Juniors sobre O’Higgins

Boca Juniors enfrentó a O’Higgins este jueves en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco xeneize consiguió quedarse con la victoria por 1-0 gracias a la anotación de Miguel Merentiel en los 44′ tras la asistencia de Leandro Paredes.

Este último volvió a las canchas después de enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026, cayendo en la final contra España. Así, en medio de las celebraciones por el triunfo en el torneo sudamericano, Paredes se dio el tiempo de dedicarle algunas palabras a Claudio Borghi.

“Agradecerle porque me ha hecho jugar mi primer partido en primera. Me ha hecho sentir lo que significa Boca. Me ha hecho crecer muchísimo también como persona, así que de mi lado siempre hay palabras de agradecimiento para él”, señaló en diálogo con TNT Sports.

Borghi, quien era uno de los panelistas del análisis del duelo, tomó entonces la palabra. “Te felicito por tu carrera maravillosa y por estas alegrías que nos diste con la selección argentina y esta sorpresa que nos diste al jugar después de venir de un Mundial que fue bastante duro en lo físico, en lo anímico. Así que nada, el deseo que te vaya muy bien y el gusto de verte jugar para mí siempre va a ser muy especial”, señaló el Bichi.

Ante esto, Paredes contestó: “Muchas gracias. Siempre que tuve la oportunidad te lo agradecí en persona, pero quizás públicamente nunca lo he hecho. Así que agradecido por todo lo que que me has inculcado en ese poco tiempo que estuvimos juntos”, cerró Paredes.

La experiencia mundialista

Leandro Paredes también se dio el tiempo de hablar con los medios sobre su participación en el Mundial de Norteamérica, en la que Argentina terminó cayendo contra España en la final. En un primer término, analizó el futuro de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la Albiceleste.

“Va a ser para muchos un momento de pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma”, indicó.

Luego, puso en duda su propio futuro en la selección. “Hay que pensar y poner muchas cosas en la balanza, y hablar con el entrenador, pero es muy difícil. No lo sé, seguramente es un proceso, hay que digerirlo y pensarlo, sin tomar decisiones apresuradas, pero seguramente es algo que hay que hablar”, comentó.

También descartó las teorías conspirativas de la caída contra España. “Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial. Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador y nos queda solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después”, remarcó.

“Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez. Queda disfrutar, porque no es fácil conseguir el nivel que mantuvimos mucho tiempo, lo que conseguimos, aunque perdimos la final la gente se vio reflejada en nosotros y eso es muy gratificante y por eso, feliz”, cerró Paredes.