Moreira descarta que salida de subsecretario de Hacienda provoque un daño al Gobierno y apunta que se actuó “como corresponde”

El senador y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, se refirió durante la mañana de este lunes a la salida del subsecretario de Hacienda, tras dar positivo en un test de drogas, descartando que esto provoque un daño al Gobierno y apuntando que se actuó de acuerdo a las normas de transparencia y probidad.

“Cuando hay disposiciones muy claras para los funcionarios públicos, para las autoridades en que tienen que hacerse este examen y a mí me parece que el Gobierno ha sido correcto en aras de la transparencia y la probidad", señaló en radio Infinita.

Asimismo, sostuvo que ahora será el exsubsecretario quien deberá defenderse, aunque afirmó que “difícilmente se equivocan estos informes y exámenes para conocer si la persona ha tenido algún consumo de alguna droga”.

Al ser consultado si esto provoca un daño al Gobierno, el senador sostuvo que “no, porque es parte de la actitud y de las normas y de los protocolos que tiene el Gobierno en cuanto a esta situación y obviamente actuó de inmediato como corresponde".

Tramitación de la megarreforma y críticas a la oposición

En la ocasión se refirió a la tramitación de la megarreforma, señalando que “aquí lo que ocurrió es un traspié” y que “indudablemente nosotros tuvimos al interior del oficialismo un problema”.

“No estemos usando excusas para señalar la responsabilidad que pueda tener el Gobierno. Los partidos se ganan con un gol y eso no ha ocurrido”, añadió Moreira, enfatizando que “yo creo que hubo una suerte de confianza entre todos nosotros de que alguien, o algunos de la izquierda, iba a votar a favor”.

Es así como sostuvo que “no hay otra fórmula por ahora que permita compensar a los municipios. Pero lo que ha hecho la izquierda es fundamentalmente tratar de arrinconar al Gobierno cuando está llevando adelante una serie de medidas”.

Asimismo, se refirió a la caída del acuerdo con el PPD, apuntando que “eso fue un error”, y que “lo que está pasando hoy día en política es que al Gobierno le están negando la sal y el agua”.

“Lo que está haciendo el Partido Comunista es prácticamente una competencia de quién es más duro, y más allá de la competencia de quién es más duro, lo que está haciendo el Partido Comunista y el Frente Amplio es arrinconar al socialismo democrático. Por eso dieron marcha atrás usando como excusa esta indicación que presentó el Ministerio de Hacienda”, enfatizó.

Relación con Republicanos y Libertarios

En la ocasión, Moreira también abordó la relación con Republicanos y el Partido Libertario apuntando que “yo creo de verdad que más allá de trabajar en equipo, los Republicanos han o están aprendiendo a gobernar y se han dado cuenta que es difícil”.

“Dicho eso, nosotros entendemos que el gobierno necesita un oficialismo más fuerte, más maduro. Y en ese contexto de cosas, nosotros creemos que tenemos que converger en diagnósticos, en miradas similares con respecto a algunos programas de gobierno, tanto con el PDG, que está en la oposición, y tanto Libertarios que ha hablado de una oposición amigable”, agregó.

Es así como sostuvo que “tenemos que fortalecer lo que no tenemos, mayorías más consistentes porque tenemos una mayoría frágil”.

Finalmente según apuntó, “le hemos dicho al gobierno que por tener una mayoría frágil de un voto, tenemos este año que todos los proyectos emblemáticos llevarlos adelante porque de lo contrario, si no tenemos esa mayoría, aunque sea por un voto, yo quiero señalarle que el Gobierno y nosotros vamos a estar en serios problemas porque a partir del año 2027 ellos van a ser decididamente contrarios al Gobierno”.