Pep Guardiola rechaza el banco de la selección de Italia

Después de que Italia se quedara otra vez sin la opción de clasificar a un Mundial, la federación de dicho país comenzó a buscar un técnico que le permitiera volver a una Copa del Mundo.

De inmediato las miradas estuvieron puestas en uno de los entrenadores que destacó a nivel europeo a nivel de clubes: Josep Guardiola. Pep se encuentra libre después de haber dirigido al Manchester City, por lo que aparecía como uno de los principales candidatos.

Sin embargo, el DT mantendrá su descanso después de que rechazara la oferta ofrecida por la Federación Italiana de Fútbol.

Hace algunos días, el presidente del organismo Giovanni Malagò había revelado que estaban dispuestos a hacer excepciones en materia salarial para fichar a uno de los grandes entrenadores del fútbol actual.

Las reuniones

Hace algunos días, Sky Sports había revelado que representantes de la Azzurra y Guardiola se habían reunido en Barcelona.

Según el medio citado, en el encuentro participaron Paolo Maldini, recientemente nombrado como director deportivo de la selección italiana, y el principal asesor de la federación, el brasileño Leonardo. El objetivo era presentar el proyecto deportivo que la federación busca desarrollar para los próximos años, en cuyo plan estaba considerada la presencia de Pep al menos hasta 2030.

Aquel plan contemplaba la participación de la selección peninsular en la Nations League, la Eurocopa 2028 y asegurar la clasificación a la Copa del Mundo, competencia a la que no acceden desde Brasil 2014.

De acuerdo con la información publicada por Sky Sports, la conversación no estuvo centrada en el aspecto económico. El sitio indica que Guardiola prioriza conocer el estado actual del fútbol italiano y las reformas que la federación pretende implementar durante los próximos años antes de tomar una decisión.

Así, con esta negativa, el nuevo candidato que aparece en el listado es Andrea Pirlo. El exvolante dirige en la actualidad al United FC de Dubái.