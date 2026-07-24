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    “Si se meten con mi familia, me iré”: la advertencia de Jürgen Klopp en su presentación como nuevo técnico de Alemania

    Este viernes el extécnico de Liverpool y Borussia Dortmund asumió el cargo de la selección germana tras la salida de Julian Nagelsmann durante Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La selección de Alemania tiene nuevo técnico. Este viernes se realizó la presentación oficial de Jürgen Klopp como el nuevo seleccionador del conjunto germano tras la salida de Julian Nagelsmann durante el Mundial de Norteamérica 2026.

    Klopp llega al mando después de haber sumado éxitos de la mano del Liverpool y el Borussia Dortmund. El DT de 59 años estará acompañado en el cuerpo técnico por Peter Krawietz, Pepjin Lijnders y Sven Benders, mientras que el puesto de director deportivo de la DFB la asumirá Per Mertesacker.

    Durante la conferencia de prensa en la que se oficializó su llegada, el entrenador indicó que “en estos días pasó por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él”.

    También hizo un llamado a la prensa para que lo acompañaran en este camino, lanzando una advertencia. “Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañen el proceso pensando en el bien del mismo”, mencionó.

    “Si en algunos momentos todos ustedes piensan -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. Ví lo que pasó con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor”, advirtió.

    Por último, reflexionó sobre el presente de la selección de Alemania, realizando una comparación con los protagonistas del último Mundial.

    “Cuando preguntamos en Alemania: ¿somos tan buenos como Francia? Y la respuesta es no, eso no es verdad. La pregunta debería ser: ¿tenemos jugadores como Dembélé, Mbappé, Doué, Barcola? La respuesta es no. Pero aún así podemos vencerlos. No es importante mirar a Francia, España, Argentina. Lo más importante es mirarnos a nosotros mismos y cómo jugamos al fútbol. No somos los número uno del mundo en este momento, eso es verdad. Hay 11 naciones por delante de nosotros en el ranking, pero tenemos que hacer posible vencerlos con la forma en que jugamos al fútbol”, cerró Klopp.

    Preparado para un nuevo desafío

    Tras el Mundial 2026, el estratega ya había anticipado que consideraba estar listo para asumir el desafío. “Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en Anfield. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado”, señaló en esa oportunidad.

    “El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias”, añadía.

    Klopp tendrá su primer trabajo a nivel de selecciones. Antes dirigió al Mainz 05, Borussia Dortmund y el Liverpool. Así, con él al mando, Alemania buscará volver al primer plano internacional. Sus cuatro títulos del mundo corresponden a las ediciones de 1954, 1974, 1990 y 2014. Luego de la conquista de Brasil, se quedaron en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022. En Norteamérica 2026, dirigidos por Julian Nagelsmann, los eliminó Paraguay en los dieciseisavos de final.

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