Ministra Chomali entrega balance de situación sanitaria por sistema frontal en el norte del país

La ministra de Salud, May Chomali, abordó esta jornada la situación del norte del país ante las lluvias intensas que han afectado la zona, y cómo han respondido ante la emergencia.

Consultada al respecto en Radio Agricultura, la titular de Salud señaló que uno de los problemas importantes en el ámbito sanitario en esta emergencia es la falta de acceso al agua potable en la Región de Coquimbo.

“Y por eso hemos llegado con vacunas de la hepatitis A, que es uno de los riesgos de no tener agua potable, que es prevenible con vacunas, y el otro riesgo tiene que ver con el frío y las enfermedades respiratorias que pueden ocurrir”, señaló.

En esto, hizo hincapié en la importancia de hervir el agua que se entrega mediante los camiones aljibes dispuestos para la emergencia.

Asimismo, también está el riesgo de las personas que están haciendo los trabajos para remover la tierra, por lo que también han llegado con vacunas de difteria y tétanos.

“Desde el Ministerio de Salud hemos sido muy enfáticos en la necesidad de abrir los caminos lo antes posible, y creo que el Ministerio de Obras Públicas ha hecho un muy buen trabajo y ya se pudo llegar a las zonas más aisladas, eso es lo primero”, sostuvo.

Por otra parte, la ministra también indicó que continúan monitoreando a los pacientes electrodependientes asegurándose de que tengan suficiente combustible para que no dejen de tener su equipo electrógeno, así como también están en contacto directo con los pacientes dializados, y en aquellos casos en donde sea necesario, los pacientes serán trasladados de región.

Junto con esto, la autoridad también indicó que ya dispusieron la entrega en las zona smás alejada de algunos medicamentos e insumos.

En cuanto a la red asistencial, el acceso al Hospital de Ovalle se volvió a reponer disponiendo de pabellones modulares para la atención de cirugías, mientras que en Alto del Carmen, donde los dispositivos médicos quedaron “absolutamente dañados”, llegarán este fin de semana con dos carpas en un trabajo en conjunto con el Ejército para poder iniciar la atención que no se puede estar brindando en los Cesfam de la zona.

Junto con esto, la autoridad de Salud también advirtió la situación del personal de Salud.

“El otro problema que existe, y es absolutamente comprensible, es que los funcionarios nuestros que viven en las zonas también están afectados, por lo tanto tenemos menos personal para atender a los pacientes, pero entendemos que es toda una situación de crisis”, añadió. “Desde Salud estamos entregando todo el apoyo necesario para poder salir de esta situación lo antes posible”