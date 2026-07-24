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    A un mes de terremotos en Venezuela: Médicos Sin Fronteras asegura que necesidades más urgentes son acceso a agua potable, refugio y salud mental

    La cifra oficial de muertos ha alcanzado los 5.398, con 16.740 personas heridas. La organización señaló que la destrucción estructural es alarmante: según la información oficial, 190 edificios han colapsado, mientras que más de 895 estructuras han sufrido graves daños y corren riesgo de derrumbe.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    El personal de MSF evalúa la devastación en La Guaira, Venezuela, el 21 de julio de 2026, Foto: MSF Belen Filgueira

    A un mes de los terremotos en Venezuela, que afectaron especialmente al estado costero de La Guaira, cerca de Caracas, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) señaló que la situación se ha transformado en una crisis compleja y prolongada caracterizada por el desplazamiento masivo de la población, graves daños en la infraestructura y un profundo impacto psicológico. Las necesidades más urgentes incluyen el acceso a agua potable, refugio adecuado, atención en salud mental y protección.

    La cifra oficial de muertos ha alcanzado los 5.398, con 16.740 personas heridas, 17.907 desplazadas y 6.462 rescatadas de los escombros. La organización señaló que la destrucción estructural es alarmante: según la información oficial, 190 edificios han colapsado, mientras que más de 895 estructuras, entre ellas escuelas, infraestructura pública esencial y hospitales, han sufrido graves daños y corren riesgo de derrumbe.

    Las consecuencias del desastre en Caraballeda, Venezuela, donde cientos de edificios resultaron dañados o reducidos a escombros en los terremotos del 24 de junio, dejando a miles de familias sin hogar. Foto: MSF Belen Filgueira

    Miles de personas viven actualmente en asentamientos temporales para personas desplazadas internamente o duermen en carpas junto a sus hogares dañados. Por ejemplo, en Maiquetía en La Guaira, aproximadamente 3.000 personas acampan sobre la vereda, frente a 20 edificios gravemente dañados e inestables. De manera similar, en la avenida Bolívar de Caracas, otras 3.000 personas viven en las calles, sin un refugio adecuado ni acceso a servicios básicos.

    En respuesta a la crisis, MSF opera actualmente cuatro clínicas móviles que brindan atención primaria de salud, atención en salud mental, promoción de la salud y actividades de agua, saneamiento e higiene en las zonas más afectadas. Por ejemplo, existen tres centros en La Guaira (Maiquetía, Catia La Mar y Tamaguarena) y uno en Caracas (avenida Bolívar).

    En un comunicado, la organización señaló que estas clínicas ofrecen atención primaria, acceso a agua potable e intervenciones de emergencia en salud mental para las familias que lo han perdido todo. Durante el último mes, los equipos médicos de MSF han realizado 2.217 consultas médicas.

    Los equipos de rescate buscan a personas desaparecidas bajo los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 21 de julio de 2026. Foto: MSF Belen Filgueira

    “Muchas familias continúan buscando a sus seres queridos bajo los escombros y el impacto de quedarse repentinamente sin hogar y verse desplazadas ha dado lugar a una crisis psicológica”, indicó la organización internacional.

    Para responder a estas necesidades de salud mental, MSF ha integrado este servicio en su respuesta mediante clínicas móviles y ha brindado 113 consultas individuales de salud mental, 323 sesiones de terapia grupal y 1.402 sesiones de psicoeducación.

    Con la infraestructura local gravemente afectada, los equipos de MSF están implementando intervenciones de agua, saneamiento e higiene. Por ejemplo, se instaló un tanque flexible de agua de 5.000 litros en Playa Verde como fuente confiable de agua potable.

    La doctora Gloria aplica un vendaje a Samira, una paciente de 21 años, en una clínica móvil de MSF en Playa Verde, Maiquetía, Venezuela, el 21 de julio de 2026. Foto: MSF Belen Filgueira

    Además, se inició la cloración continua de cuatro puntos principales de distribución de agua, junto con el monitoreo permanente de su calidad. Se distribuyeron 5.000 botellas de agua potable de emergencia a las familias que viven en las calles.

    En el último mes, MSF ha donado aproximadamente 8,5 toneladas de insumos médicos de emergencia, con los que ha podido responder a las necesidades sanitarias de aproximadamente 10.000 pacientes. Los equipos de MSF continúan proporcionando desinfectantes y materiales para la prevención y el control de infecciones, no solo a los hospitales que siguen funcionando, sino también a las morgues locales desbordadas, con el fin de garantizar la seguridad, la higiene y la dignidad en medio de una pérdida sin precedentes.

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