Presidente de Limache se ilusiona con el duelo ante Colo Colo: ”Somos un equipo chico que está creciendo a pasos gigantes"

César Villegas dice que, a estas alturas, no le sorprende nada. El presidente de Deportes Limache fue desaforado por el Tribunal de Honor y, ahora, será el de Disciplina el que decida su futuro. Un duro encontrón con el juez Héctor Jona, después del partido ante la UC, lo pone contra la pared.

“Habrá que someterse a la Primera Sala, explicar los sucesos de ese partido con Universidad Católica, que pasó hace varios meses, nuevamente. Estoy tranquilo. Se habla de violencia verbal. Incluso el informe que entrega el árbitro (Héctor) Jona es categórico: en ningún momento hay violencia verbal, sino un cruce de palabras en que le hago un comentario para él mal visto. Ahora hay que prepararse y esperar que me citen a la Primera Sala, para defenderme y dar los argumentos. Es algo totalmente injusto. Algo que jamás se había visto”, sostiene a El Deportivo.

Presidente de Limache habla del desafuero: “He sido el nombre que ha tomado más fuerza para la ANFP, lo pueden tomar así”

¿En la expresión ‘retírate, porque esa forma de actuar no le hace bien al fútbol chileno’ no reside, quizás, un carácter algo amenazante?

Cuando le digo eso es porque es muy protagonista. Todos saben cómo es Jona. En la semana habíamos hablado de que no había que meterse con él. No fue algo altanero ni nada. Riéndome, le digo ‘profe, le doy un consejo’. Fue eso, solamente. Ya está. Están todos los descargos. Ahora, a esperar que me citen en la Primera Sala y, como estoy desaforado, me pueden castigar y todo. Incluso, uno de los castigos puede ser limitarme para participar en las futuras elecciones de la ANFP.

¿Ve en esta sanción un afán relacionado con su idea de asumir la ANFP?

Hay que ver. Primero, dar mis descargos y, luego, ver qué tan grave es, porque para mí esto es nuevo. De acuerdo eso, estamos viendo qué alternativas y qué castigo me podrían dar. Me pueden quitar el grado, ser presidente de un club, no participar en un Consejo, no sé. Estaría especulando. Pero, sí, puede estar en una parte que no pueda participar en el próximo proceso de las elecciones.

Más allá del tecnicismo y del análisis que tendrá que hacerse para su participación en el proceso y para la apelación, es inevitable pensar que pueda haber esa intención electoralista detrás.

No. En ese sentido, porque es un Tribunal de Honor, creo en la sinceridad y en la transparencia que tienen, porque son totalmente independientes. No lo tomo por ese lado para nada, como he visto en algunos comentarios en las redes sociales que señalaban que va por ese lado.

Héctor Jona, el árbitro que denunció a César Villegas (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Usted ya había lanzado su candidatura. Incluso declaró a la radio ADN que con esto buscarían que lo castiguen y que querrían sacarlo de carrera.

Me preguntaron y dije que en algunas redes sociales lo habían tomado así. Pero también dije que creo en la transparencia, en el trabajo serio que están haciendo los tribunales, porque son independientes. Las redes sociales especulan mucho, porque he sido el nombre que más ha tomado fuerza en el último para la campaña de la ANFP. Lo pueden tomar así. Y más con todas las situaciones que ya se han visto por el lado de la ANFP, pero estoy tranquilo. Creo en la honestidad y en el trabajo sincero que hace cada sala y cada integrante de las comisiones.

¿En el directorio de la ANFP sigue creyendo?

Prefiero no responder ante eso. Soy una de las personas que piensa distinto y trabaja de distinta forma. Somos totalmente distintos y no compatibles.

¿Cuál va a ser la estrategia para defenderse?

La transparencia, llevar las pruebas concretas y actores que estuvieron in situ ese día para que expliquen. No van a encontrar una doble disposición o alguna contradicción. Es como siempre dicho: ser transparente y decirlo. Si es un motivo de castigo, tendré que asumirlo.

La ilusión tomatera y la supremacia

¿Cómo está Limache para el retorno del torneo?

Estamos muy bien. Tenemos un buen grupo, nos reforzamos de buena manera. Queremos revertir la forma en que terminamos la primera rueda. Es lo que hemos dicho siempre: no es cómo se comienza, sino cómo se va a terminar. Esperamos terminar este año de gran forma, consiguiendo un cupo internacional, que es el objetivo que tenemos.

Se fue Joaquín Montecinos a Concepción. ¿Por Daniel Castro hubo alguna propuesta?

Hubo preguntas, pero nada concreto. Lo mismo por Jean Meneses. Estamos abocados al compromiso con Colo Colo. Es importante porque debemos olvidar cómo se terminó la primera y pensar en la segunda rueda.

Colo Colo nunca les ha ganado.

Somos el único que no ha perdido contra ellos y esperamos que esta no sea la ocasión. Es parte de la estadística nomás. Vamos con humildad. Somos un equipo chico, que está creciendo a pasos gigantes. Incluso con infraestructura. El próximo mes vamos a inaugurar nuestro complejo. Eso es lo que nos tiene motivados. Nos propusimos ir a pelear un cupo en un torneo internacional. Estamos a un par de puntos. Para allá vamos.

Y que, ojalá, mantenga el presidente, pensará usted.

Sí. Y si no, es parte de la vida. Esto es algo cíclico. Uno no va a estar por siempre. Ojalá eso lo entendieran otros personajes.