    “Después salen al extranjero y no es lo mismo”: la crítica del árbitro Héctor Jona por las simulaciones en el fútbol chileno

    Tras dirigir el duelo entre Deportes Limache y O'Higgins, el juez lanzó un recado por la cantidad de tiempo que pierden los futbolistas de la Liga de Primera.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Héctor Jona criticó a los jugadores chilenos por simular y perder tiempo. Foto referencial JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    El fútbol chileno tiene un exclusivo líder de la Liga de Primera 2026. Se trata de Deportes Limache, que este sábado por la tarde se impuso por 2-1 a O’Higgins, en Quillota, y alcanzó los siete puntos. En las dos fechas previas, los tomateros habían goleado a Colo Colo y empatado con Ñublense, en Chillán.

    Sin embargo, más allá del triunfo de los rojinegros sobre el Capo de Provincia y las buenas sensaciones que dejan en este arranque del Campeonato Nacional, lo que llamó la atención fueron las declaraciones del árbitro Héctor Jona al término del partido.

    En sus palabras, el colegiado lanzó una crítica a los jugadores de ambos elencos, pues a raíz de la pérdida de tiempo por simular algunas acciones, el compromiso se extendió por varios minutos. O’Higgins es el más afectado con esto, porque más allá de dejar escapar los tres puntos, los celestes realizaron un desgaste extra en la antesala al partido de Copa Libertadores contra Bahía de Brasil, válido por la Fase 2 del certamen continental.

    Muchas veces se genera pérdida de tiempo en el fútbol nacional. Los jugadores se quedan mucho en el piso. Después los culpables somos nosotros (los árbitros). A veces, yo también les he llamado la atención. Ustedes se pueden dar cuenta cuando hablé hace mucho tiempo con Carabalí, en Rancagua. Es un tema que tenemos que trabajarlo todos juntos. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible y los muchachos también tienen que colocar de su parte. Después van saliendo al extranjero y muchas veces no es lo mismo. Todos queremos que les vaya bien”, partió diciendo el juez ante el micrófono del sitio Locos x el Capo.

    “Eran los tiempos que correspondían y lo conversamos con los muchachos y creo que fue lo justo. Si en 90 o 100 minutos no pueden hacer un gol, ya pasa a otro tema. No nos pueden cargar a nosotros por eso. Es la picardía del juego, pero tenemos que poner de ambas partes para colaborar con esto”, cerró Jona.

    Con este llamado de atención, Limache y O’Higgins dan vuelta la página y se preparan para los próximos duelos que aparecen en el calendario. Los tomateros deberán visitar a una complicada Universidad de Chile, el domingo 22 a las 20:30 horas. El Capo de Provincia, por su lado, deberá recibir al cuadro brasileño en El Teniente, el miércoles 18 a las 19:00 horas; para luego volver a ser anfitrión de Colo Colo el sábado 21, a las 18:00 horas.

