SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con un epílogo insólito: la U no puede con Palestino y la primera victoria se le resiste a Paqui Meneghini

    Universidad de Chile sigue sin ganar en la Liga de Primera. No salió del cero en La Cisterna, ante un elenco árabe que apostó por defender. En el final, un regalo de Sebastián Pérez les dio el 1-0, sin embargo fue anulado por una mano de Zaldivia a instancias del VAR. Mal arranque azul: dos puntos de nueve posibles.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U no puede con Palestino y la primera victoria se le resiste a Paqui Meneghini. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El duelo de los vecinos fue un empate. Si bien es cierto que la temporada está empezando y recién van tres fechas del Campeonato Nacional, no es menos cierto que la presión ya se siente en el CDA y que la U modelo 2026 tiene que empezar a mostrar algo más convincente. La necesidad de ser campeón, que se cruza con el fantasma de Gustavo Álvarez, es una mochila para Paqui Meneghini. Y la victoria se le resiste. Hoy empató sin goles con Palestino.

    Siendo el plantel más valioso de Primera División, tomando como referencia los datos de Transfermarkt, los azules requerían ahuyentar las voces de disconformidad y dar un golpe en la mesa. Tener el cartel de candidato a la corona implica ciertas obligaciones. El DT mantuvo el dibujo táctico, pero hizo un movimiento: sacó a Javier Altamirano e incluyó a Juan Martín Lucero. El Gato hizo dupla con Eduardo Vargas, dejando a Lucas Assadi como enlace.

    Palestino, un animador constante del fútbol local en los últimos años, también arrancó mal el año. Por ello, Cristián Muñoz agitó el árbol. Considerando el rival que tenía en frente, cambió el esquema. Dejó guardado ese equipo de buen pie y con un estilo conocido, para hacer un elenco más batallador. Carrasco y Benítez, los tradicionales punteros, fueron al banco.

    El primer tiempo fue de un dominio repartido y relativo. Ninguno de los dos marcó una supremacía concreta. La U partió estancada, donde no contaba con el manejo del balón. Le costó activarse y empezar a fluir. En esa dirección, Lucero no entraba en el circuito. Mandaba la lucha táctica por sobre el ingenio en la cancha de La Cisterna.

    Los árabes tomaron, durante un rato, el timón, liderados por Sebastián Gallegos. El ex La Serena sacó un gran remate desde mitad de campo, que obligó a la respuesta de Castellón (16′). La U respondió un par de minutos después, con una llegada clara. Tras una fantasía de Assadi, un cabezazo de Lucero acabó en la atajada de Sebastián Pérez. Daba la impresión de que las aproximaciones, en ambas áreas, iban a destrabar el juego.

    Pero no. El duelo volvió a entrar en una laguna. La U lograba posarse en campo rival, pero carecía de claridad en el último pase. Llamativo que hasta Charles Aránguiz erraba pases. También le faltaba velocidad. Las bandas no influían ofensivamente. Mientras que Palestino se concentraba en bloquear más que en construir. Cuando recuperaba la pelota, no tenía gente arriba para armar un contragolpe. Nelson Da Silva, el 9, fue al sacrificio.

    Eduardo Vargas, ante la marca de Fernando Meza. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El partido no cambió para el complemento. Si los laicos encontraban solo algunas luces de claridad arriba, gracias a Assadi (encarando desde la izquierda), los palestinistas mantenían su postura conservadora, para contraatacar. Paqui hizo un cambio ofensivo, con la inclusión de Vásquez por el juvenil Diego Vargas. Más adelante en el juego entraría Octavio Rivero, en lugar de Eduardo Vargas.

    La U, que quedó con cuatro elementos claramente de perfil ofensivo (incluyendo a Vásquez, que tenía que hacer la banda), dependía de alguna inspiración para destrabar el partido. Palestino tuvo una clara en los 68′, cuando Da Silva elude a Castellón y saca un tiro que dio en un poste. Por muchas ganas que pusieran los jugadores, nada hacía pensar que el cero iba a cambiar.

    Meneghini metió en el epílogo a Guerrero y Altamirano. El cuadro del chuncho empujaba, mientras los árabes aguantaban. El final fue insólito. Un grosero error de Pérez le dio el 1-0 a la U, por una mala salida en un balón largo de Aránguiz. Era un regalo del cielo. Pero el epílogo tenía algo más. Llamó el VAR y el juez Diego Flores revisó una mano de Zaldivia, en el arranque de la secuencia. El árbitro decide anular el gol. Se salvó el Zanahoria.

    En definitiva, la U todavía no puede ganar. Dos puntos de nueve posibles. Sirvió como un aperitivo de lo que será el duelo directo por la Copa Sudamericana, a disputarse el próximo 4 de marzo, en el Estadio Nacional.

    Ficha del partido

    Palestino: S. Pérez; V. Espinoza, J. Bizama, F. Meza; I. Garguez (90′+1, A. Ceza), S. Gallegos (90′, F. Montes), J. Fernández (61′, N. Meza), J. León (73’, J. Benítez), D. Zúñiga; G. Tapia (73′, B. Carrasco) y N. Da Silva. DT: C. Muñoz.

    U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal (85’, M. Guerrero), I. Poblete (85’, J. Altamirano), C. Aránguiz, D. Vargas (61′, I. Vásquez); L. Assadi; E. Vargas (70’, O. Rivero) y J. M. Lucero. DT: F. Meneghini.

    Goles: No hubo.

    Árbitro: D. Flores. Amonestó a Fernández y Ceza (P).

    Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 2.347 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalPalestinoLa ULiga de PrimeraUniversidad de ChileFrancisco MeneghiniPaqui MeneghiniVARDiego Flores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

    Funcionarios estadounidenses investigan si agentes del ICE mintieron sobre tiroteo a migrante en Minneapolis

    Emiten alerta meteorológica por vientos en la Región de Valparaíso en medio de combate de incendios en Concón y Limache

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis

    Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein

    Macron propone iniciar consultas para convertir a Europa en una “potencia geopolítica” fuerte e independiente

    Lo más leído

    1.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    2.
    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    3.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    4.
    “No se lo piensa dos veces”: Elche destaca una gran jugada de Lucas Cepeda en su estreno como titular en el Elche

    “No se lo piensa dos veces”: Elche destaca una gran jugada de Lucas Cepeda en su estreno como titular en el Elche

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Emiten alerta meteorológica por vientos en la Región de Valparaíso en medio de combate de incendios en Concón y Limache
    Chile

    Emiten alerta meteorológica por vientos en la Región de Valparaíso en medio de combate de incendios en Concón y Limache

    Gobierno destina US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y defiende la medida frente a críticas de la derecha y la DC

    Caso Audios: Fijan audiencia de control previo a formalización de exfiscal Manuel Guerra

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis
    Negocios

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Corte Suprema zanja disputa por término anticipado de contratos de arriendo entre locatarios y centros comerciales

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    La resignación de Paqui tras el empate de la U: “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque”
    El Deportivo

    La resignación de Paqui tras el empate de la U: “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque”

    Error grosero de Zanahoria Pérez y gol anulado por mano de Zaldivia: el movido final del empate de Palestino y la U

    Con un epílogo insólito: la U no puede con Palestino y la primera victoria se le resiste a Paqui Meneghini

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”
    Cultura y entretención

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    EE.UU. mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe
    Mundo

    EE.UU. mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

    Funcionarios estadounidenses investigan si agentes del ICE mintieron sobre tiroteo a migrante en Minneapolis

    Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York