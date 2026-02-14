Con un epílogo insólito: la U no puede con Palestino y la primera victoria se le resiste a Paqui Meneghini

La U no puede con Palestino y la primera victoria se le resiste a Paqui Meneghini.

El duelo de los vecinos fue un empate. Si bien es cierto que la temporada está empezando y recién van tres fechas del Campeonato Nacional, no es menos cierto que la presión ya se siente en el CDA y que la U modelo 2026 tiene que empezar a mostrar algo más convincente. La necesidad de ser campeón, que se cruza con el fantasma de Gustavo Álvarez, es una mochila para Paqui Meneghini. Y la victoria se le resiste. Hoy empató sin goles con Palestino.

Siendo el plantel más valioso de Primera División, tomando como referencia los datos de Transfermarkt, los azules requerían ahuyentar las voces de disconformidad y dar un golpe en la mesa. Tener el cartel de candidato a la corona implica ciertas obligaciones. El DT mantuvo el dibujo táctico, pero hizo un movimiento: sacó a Javier Altamirano e incluyó a Juan Martín Lucero. El Gato hizo dupla con Eduardo Vargas, dejando a Lucas Assadi como enlace.

Palestino, un animador constante del fútbol local en los últimos años, también arrancó mal el año. Por ello, Cristián Muñoz agitó el árbol. Considerando el rival que tenía en frente, cambió el esquema. Dejó guardado ese equipo de buen pie y con un estilo conocido, para hacer un elenco más batallador. Carrasco y Benítez, los tradicionales punteros, fueron al banco.

El primer tiempo fue de un dominio repartido y relativo. Ninguno de los dos marcó una supremacía concreta. La U partió estancada, donde no contaba con el manejo del balón. Le costó activarse y empezar a fluir. En esa dirección, Lucero no entraba en el circuito. Mandaba la lucha táctica por sobre el ingenio en la cancha de La Cisterna.

Los árabes tomaron, durante un rato, el timón, liderados por Sebastián Gallegos. El ex La Serena sacó un gran remate desde mitad de campo, que obligó a la respuesta de Castellón (16′). La U respondió un par de minutos después, con una llegada clara. Tras una fantasía de Assadi, un cabezazo de Lucero acabó en la atajada de Sebastián Pérez. Daba la impresión de que las aproximaciones, en ambas áreas, iban a destrabar el juego.

Pero no. El duelo volvió a entrar en una laguna. La U lograba posarse en campo rival, pero carecía de claridad en el último pase. Llamativo que hasta Charles Aránguiz erraba pases. También le faltaba velocidad. Las bandas no influían ofensivamente. Mientras que Palestino se concentraba en bloquear más que en construir. Cuando recuperaba la pelota, no tenía gente arriba para armar un contragolpe. Nelson Da Silva, el 9, fue al sacrificio.

Eduardo Vargas, ante la marca de Fernando Meza. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El partido no cambió para el complemento. Si los laicos encontraban solo algunas luces de claridad arriba, gracias a Assadi (encarando desde la izquierda), los palestinistas mantenían su postura conservadora, para contraatacar. Paqui hizo un cambio ofensivo, con la inclusión de Vásquez por el juvenil Diego Vargas. Más adelante en el juego entraría Octavio Rivero, en lugar de Eduardo Vargas.

La U, que quedó con cuatro elementos claramente de perfil ofensivo (incluyendo a Vásquez, que tenía que hacer la banda), dependía de alguna inspiración para destrabar el partido. Palestino tuvo una clara en los 68′, cuando Da Silva elude a Castellón y saca un tiro que dio en un poste. Por muchas ganas que pusieran los jugadores, nada hacía pensar que el cero iba a cambiar.

Meneghini metió en el epílogo a Guerrero y Altamirano. El cuadro del chuncho empujaba, mientras los árabes aguantaban. El final fue insólito. Un grosero error de Pérez le dio el 1-0 a la U, por una mala salida en un balón largo de Aránguiz. Era un regalo del cielo. Pero el epílogo tenía algo más. Llamó el VAR y el juez Diego Flores revisó una mano de Zaldivia, en el arranque de la secuencia. El árbitro decide anular el gol. Se salvó el Zanahoria.

En definitiva, la U todavía no puede ganar. Dos puntos de nueve posibles. Sirvió como un aperitivo de lo que será el duelo directo por la Copa Sudamericana, a disputarse el próximo 4 de marzo, en el Estadio Nacional.

Ficha del partido

Palestino: S. Pérez; V. Espinoza, J. Bizama, F. Meza; I. Garguez (90′+1, A. Ceza), S. Gallegos (90′, F. Montes), J. Fernández (61′, N. Meza), J. León (73’, J. Benítez), D. Zúñiga; G. Tapia (73′, B. Carrasco) y N. Da Silva. DT: C. Muñoz.

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal (85’, M. Guerrero), I. Poblete (85’, J. Altamirano), C. Aránguiz, D. Vargas (61′, I. Vásquez); L. Assadi; E. Vargas (70’, O. Rivero) y J. M. Lucero. DT: F. Meneghini.

Goles: No hubo.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Fernández y Ceza (P).

Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 2.347 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.