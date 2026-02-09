SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

    El capitán azul salió al paso tras las duras críticas al DT argentino que hoy comanda al equipo que entrena en La Cisterna.

    Por 
    Madelynne Alegría
    EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    En un estadio vacío y tras un nuevo golpe en el torneo en Talcahuano, el capitán de Universidad de Chile Charles Aránguiz, defendió al nuevo director de los azules para esta temporada 2026 y llamó a la calma en un momento marcado por la derrotas del plantel.

    Durante el partido, el técnico apostó por modificaciones en su oncena inicial pasando del paraguayo Lucas Romero. Aún así, la U no logró sostener la ventaja inicial ante Huachipato, pese a el marcador con un gol de Eduardo Vargas.

    El cuadro acerero terminó dando vuelta el resultado en el estadio CAP y tras el pitazo inicial, fue Aránguiz quien tomó la palabra para analizar el rendimiento del equipo y respaldar el trabajo del cuerpo técnico.

    “Creo que el primer tiempo tuvimos alguna mejora. Después en el segundo nos costó más los primeros minutos. El partido se desordenó un poco y por pequeños detalles que no nos deberían pasar terminamos perdiendo el partido”, aseguró el jugador.

    Para Aránguiz, el proceso que encabeza Meneghini necesita de tiempo y trabajo continuo para que los resultados se reflejen en la cancha: “Todos los partidos tratamos de hacer las cosas bien para ganar”, señaló el volante, remarcando que todavía están en etapa de ajuste al igual lo dicho como Meneghini.

    Con el foco puesto en la próxima fecha del campeonato que se disputa el próximo viernes: “Vamos a corregir estos días para tratar de mejorar aún más contra Palestino”, lanzó el capitán, anticipando el duelo ante con los árabes, otro equipo que también ha mostrado irregularidades en el arranque del torneo bajo la conducción de Cristián “La Nona” Muñoz.

    El referente del cuadro azul también se refirió al contexto en que se disputó el partido: “Es lamentable jugar así, sin público. Es un espectáculo que no debería pasar, ojalá en un plazo corto se puedan solucionar estos temas”, sentenció, evidenciando la incomodidad del plantel por jugar sin hinchas.

    Futbol, Huachipato vs Universidad de Chile Segunda fecha, campeonato Nacional 2026. El equipo de Universidad de Chile es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 08/02/2026 Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Meneghini no fue el único blanco

    La derrota no solo dejó cuestionamientos hacia el cuerpo técnico ya que el propio Aránguiz fue blanco de críticas. Patricio Yáñez apuntó directamente al rendimiento del mediocampista: “Lo de Aránguiz es bajísimo. Es el motor, es el hombre que tiene que marcar la diferencia, tiene que empujar”, disparó el comentarista, visiblemente molesto con la pasividad del universitario.

    El análisis fue aún más duro al comparar su presente con el pasado reciente: “Charles Aránguiz fue el mejor la temporada pasada y hoy está lejos. Él tiene la obligación de levantar al equipo”, sentenció Yáñez, dejando en claro que al capitán azul se le exige más aún en este campeonato.

    Más sobre:Charles AránguizUniversidad de ChileHuachipatoMeneghiniFútbolLiga de PrimeraPatricio Yáñezestadio CAP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Lo más leído

    1.
    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    2.
    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    3.
    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    4.
    ¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

    ¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

    5.
    El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España

    El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”
    Chile

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones
    Negocios

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos
    El Deportivo

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre
    Mundo

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?