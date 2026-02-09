Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

En un estadio vacío y tras un nuevo golpe en el torneo en Talcahuano, el capitán de Universidad de Chile Charles Aránguiz, defendió al nuevo director de los azules para esta temporada 2026 y llamó a la calma en un momento marcado por la derrotas del plantel.

Durante el partido, el técnico apostó por modificaciones en su oncena inicial pasando del paraguayo Lucas Romero. Aún así, la U no logró sostener la ventaja inicial ante Huachipato, pese a el marcador con un gol de Eduardo Vargas.

El cuadro acerero terminó dando vuelta el resultado en el estadio CAP y tras el pitazo inicial, fue Aránguiz quien tomó la palabra para analizar el rendimiento del equipo y respaldar el trabajo del cuerpo técnico.

“Creo que el primer tiempo tuvimos alguna mejora. Después en el segundo nos costó más los primeros minutos. El partido se desordenó un poco y por pequeños detalles que no nos deberían pasar terminamos perdiendo el partido”, aseguró el jugador.

Para Aránguiz, el proceso que encabeza Meneghini necesita de tiempo y trabajo continuo para que los resultados se reflejen en la cancha: “Todos los partidos tratamos de hacer las cosas bien para ganar”, señaló el volante, remarcando que todavía están en etapa de ajuste al igual lo dicho como Meneghini.

Con el foco puesto en la próxima fecha del campeonato que se disputa el próximo viernes: “Vamos a corregir estos días para tratar de mejorar aún más contra Palestino”, lanzó el capitán, anticipando el duelo ante con los árabes, otro equipo que también ha mostrado irregularidades en el arranque del torneo bajo la conducción de Cristián “La Nona” Muñoz.

El referente del cuadro azul también se refirió al contexto en que se disputó el partido: “Es lamentable jugar así, sin público. Es un espectáculo que no debería pasar, ojalá en un plazo corto se puedan solucionar estos temas”, sentenció, evidenciando la incomodidad del plantel por jugar sin hinchas.

Futbol, Huachipato vs Universidad de Chile Segunda fecha, campeonato Nacional 2026. El equipo de Universidad de Chile es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 08/02/2026 Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Meneghini no fue el único blanco

La derrota no solo dejó cuestionamientos hacia el cuerpo técnico ya que el propio Aránguiz fue blanco de críticas. Patricio Yáñez apuntó directamente al rendimiento del mediocampista: “Lo de Aránguiz es bajísimo. Es el motor, es el hombre que tiene que marcar la diferencia, tiene que empujar”, disparó el comentarista, visiblemente molesto con la pasividad del universitario.

El análisis fue aún más duro al comparar su presente con el pasado reciente: “Charles Aránguiz fue el mejor la temporada pasada y hoy está lejos. Él tiene la obligación de levantar al equipo”, sentenció Yáñez, dejando en claro que al capitán azul se le exige más aún en este campeonato.