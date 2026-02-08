SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El particular análisis de Francisco Meneghini sobre el mal arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”

    El técnico azul analiza la derrota por 2-1 en Talcahuano. Remarca que el equipo aún está en proceso de ajuste en el inicio de la Liga de Primera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El particular análisis de Paqui Meneghini sobre el complicado arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Huachipato en Talcahuano, en un partido disputado a puertas cerradas por la segunda fecha de la Liga de Primera El equipo dirigido por Francisco Meneghini abrió la cuenta con un gol de Eduardo Vargas, pero terminó cediendo el resultado tras dos acciones de pelota detenida.

    En el análisis posterior, el técnico azul apuntó a la falta de profundidad en el primer tiempo. “Teníamos posesiones bastante largas, incluso más que ellos, pero nos costaba transformar esa circulación en ocasiones de gol”, señaló. En ese tramo, la U generó dos llegadas claras a través de centros desde la izquierda que encontraron a Vargas en el área. Una fue la apertura de la cuenta.

    Meneghini reconoció un inicio impreciso del segundo tiempo, con Huachipato adelantando líneas y generando aproximaciones, antes de que el partido entrara en una fase de mayor equilibrio. “Fue un partido parejo, de pocas opciones, que se termina definiendo por detalles. En este caso, ellos estuvieron mejor que nosotros”, sostuvo.

    El gol de Vargas no le bastó a la U para ganar. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Consultado por el rendimiento general del equipo y el proceso en curso, el entrenador remarcó que la evolución no es lineal. “No es que uno va siempre mejorando partido a partido. Hay veces que se da un paso adelante y otras hacia atrás. Lo importante es ir consolidando ciertas cosas”, afirmó. En ese sentido, explicó que este fue el primer partido plenamente evaluable desde lo futbolístico, al disputarse once contra once. La semana pasada la U sufrió la temprana expulsión de Felipe Salomoni y sobre el final también le mostraron tarjeta roja a Juan Martín Lucero.

    Uno de los puntos destacados por el cuerpo técnico fue el debut como titular del juvenil Diego Vargas, quien cumplió con los minutos Sub 21 y tuvo participación directa en el primer gol. “Creo que hizo un correcto partido. Comenzó asistiendo a Edu. Es un chico con personalidad”, valoró Meneghini, quien también destacó el ingreso de Marcelo Morales en el segundo tiempo como parte del proceso de recuperación competitiva tras su irregular estadía en la MLS.

    Respecto a la ausencia de público el DT fue claro: “No es algo que nos guste. Queremos jugar siempre con nuestro público, pero son decisiones que toman las autoridades y las respetamos”.

    Sobre el inicio sin triunfos y el objetivo de pelear el campeonato, Meneghini reconoció la incomodidad por los resultados, aunque insistió en la confianza en el trabajo. “Sabemos que es importante posicionarse arriba en un torneo largo, pero confío en que con el trabajo va a ir apareciendo una mejor versión”, dijo.

    Finalmente, abordó la situación ofensiva del equipo, marcada por la ausencia de Octavio Rivero por molestias físicas y la suspensión de Lucero. “Fue un buen partido de Edu, tanto en el gol como en los duelos. Octavio no pudo entrenar con normalidad y la idea es que vuelva bien. Para el próximo partido, si todo va como esperamos, Lucero estará a disposición”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChileFrancisco MeneghiniHuachipatoPaqui Meneghini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Volcán Láscar en Antofagasta emite fumarola que alcanza los 1.100 metros de altura: Sernageomin mantiene monitoreo en la zona

    Cartera definida, un nombre pendiente y ¿un comisionado?: lo que dejó el anuncio de Kast en seguridad

    Tohá llama al gobierno a regularizar a inmigrantes empadronados antes de que asuma Kast: “Es algo que les debemos”

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Lo más leído

    1.
    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    2.
    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    3.
    Repasa la victoria de Chile por 3-0 ante Serbia y su clasificación a los octavos de final de la Copa Davis

    Repasa la victoria de Chile por 3-0 ante Serbia y su clasificación a los octavos de final de la Copa Davis

    4.
    Entrevista con Daniel Garnero, técnico de la UC: “Si pegamos primero, vamos a ser un equipo más fuerte”

    Entrevista con Daniel Garnero, técnico de la UC: “Si pegamos primero, vamos a ser un equipo más fuerte”

    5.
    Repasa la derrota de la U ante Huachipato que agranda la incertidumbre en torno a Paqui Meneghini

    Repasa la derrota de la U ante Huachipato que agranda la incertidumbre en torno a Paqui Meneghini

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte
    Chile

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte

    Volcán Láscar en Antofagasta emite fumarola que alcanza los 1.100 metros de altura: Sernageomin mantiene monitoreo en la zona

    Cartera definida, un nombre pendiente y ¿un comisionado?: lo que dejó el anuncio de Kast en seguridad

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El particular análisis de Francisco Meneghini sobre el complicado arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”
    El Deportivo

    El particular análisis de Francisco Meneghini sobre el complicado arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”

    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Atlético de Madrid de Simeone en LaLiga

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein
    Mundo

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

    “Enemigos de Italia”: Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra