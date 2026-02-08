El particular análisis de Francisco Meneghini sobre el mal arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”

El particular análisis de Paqui Meneghini sobre el complicado arranque de la U: “Hay veces que se da un paso atrás”.

Universidad de Chile cayó por 2-1 ante Huachipato en Talcahuano, en un partido disputado a puertas cerradas por la segunda fecha de la Liga de Primera El equipo dirigido por Francisco Meneghini abrió la cuenta con un gol de Eduardo Vargas, pero terminó cediendo el resultado tras dos acciones de pelota detenida.

En el análisis posterior, el técnico azul apuntó a la falta de profundidad en el primer tiempo. “Teníamos posesiones bastante largas, incluso más que ellos, pero nos costaba transformar esa circulación en ocasiones de gol”, señaló. En ese tramo, la U generó dos llegadas claras a través de centros desde la izquierda que encontraron a Vargas en el área. Una fue la apertura de la cuenta.

Meneghini reconoció un inicio impreciso del segundo tiempo, con Huachipato adelantando líneas y generando aproximaciones, antes de que el partido entrara en una fase de mayor equilibrio. “Fue un partido parejo, de pocas opciones, que se termina definiendo por detalles. En este caso, ellos estuvieron mejor que nosotros”, sostuvo.

El gol de Vargas no le bastó a la U para ganar. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Consultado por el rendimiento general del equipo y el proceso en curso, el entrenador remarcó que la evolución no es lineal. “No es que uno va siempre mejorando partido a partido. Hay veces que se da un paso adelante y otras hacia atrás. Lo importante es ir consolidando ciertas cosas”, afirmó. En ese sentido, explicó que este fue el primer partido plenamente evaluable desde lo futbolístico, al disputarse once contra once. La semana pasada la U sufrió la temprana expulsión de Felipe Salomoni y sobre el final también le mostraron tarjeta roja a Juan Martín Lucero.

Uno de los puntos destacados por el cuerpo técnico fue el debut como titular del juvenil Diego Vargas, quien cumplió con los minutos Sub 21 y tuvo participación directa en el primer gol. “Creo que hizo un correcto partido. Comenzó asistiendo a Edu. Es un chico con personalidad”, valoró Meneghini, quien también destacó el ingreso de Marcelo Morales en el segundo tiempo como parte del proceso de recuperación competitiva tras su irregular estadía en la MLS.

Respecto a la ausencia de público el DT fue claro: “No es algo que nos guste. Queremos jugar siempre con nuestro público, pero son decisiones que toman las autoridades y las respetamos”.

Sobre el inicio sin triunfos y el objetivo de pelear el campeonato, Meneghini reconoció la incomodidad por los resultados, aunque insistió en la confianza en el trabajo. “Sabemos que es importante posicionarse arriba en un torneo largo, pero confío en que con el trabajo va a ir apareciendo una mejor versión”, dijo.

Finalmente, abordó la situación ofensiva del equipo, marcada por la ausencia de Octavio Rivero por molestias físicas y la suspensión de Lucero. “Fue un buen partido de Edu, tanto en el gol como en los duelos. Octavio no pudo entrenar con normalidad y la idea es que vuelva bien. Para el próximo partido, si todo va como esperamos, Lucero estará a disposición”, cerró.