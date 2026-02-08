El gol de Eduardo Vargas no le basta: la U cae ante Huachipato y profundiza las dudas en el proceso de Meneghini.

Huachipato se impuso por 2-1 a Universidad de Chile en Talcahuano, en un partido disputado a puertas cerradas por la segunda fecha de la Liga de Primera y que profundiza las dudas en torno al inicio de ciclo de Francisco Meneghini en la banca azul. La vuelta al gol de Eduardo Vargas no le bastó a la U. El conjunto acerero resolvió el encuentro en el segundo tiempo con un gol de Renzo Malanca.

El duelo se disputó sin gente en las tribunas del estadio CAP, luego de una compleja gestión entre la ANFP, el club local y las autoridades regionales. Inicialmente programado con público, el partido no fue autorizado por la Delegación Presidencial del Biobío debido a informes negativos de Carabineros y la Conaf, en el marco del Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe que rige en la provincia tras los incendios.

Ante el riesgo de suspensión y lo que esto podía acarrear, Huachipato presentó una propuesta para mantener el compromiso en la fecha original: jugar sin hinchas y con un plan especial de resguardo, que incluyó la presencia de bomberos y brigadistas en el perímetro. Bajo esas condiciones, se confirmó el desarrollo del partido, evitando una reprogramación que complicaba el calendario de ambos equipos.

El fútbol comenzó con ambos equipos intentando asumir la iniciativa. El equipo de Francisco Meneghini mostró mayor presencia por las bandas, especialmente por el sector izquierdo, donde el juvenil Diego Vargas tuvo participación constante en el arranque. A los 4 minutos, el lateral lanzó un centro preciso para Eduardo Vargas, quien conectó de cabeza, pero el balón se fue por sobre el arco defendido por Sebastián Mella.

Huachipato respondió con aproximaciones rápidas y presión alta. A los 8’, el local generó una doble opción clara tras una acción colectiva que exigió dos intervenciones consecutivas de Gabriel Castellón, primero achicando ante un atacante acerero y luego conteniendo un remate de media distancia.

El equipo dirigido por Jaime García encontró espacios principalmente por el costado derecho. A los 9’, un centro de Maximiliano Gutiérrez fue conectado por Lionel Altamirano, quien definió por sobre el guardameta. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición de adelanto, decisión ratificada tras la revisión del VAR.

Universidad de Chile logró abrir la cuenta a los 13 minutos. Diego Vargas envió un nuevo centro desde la izquierda que dio en el palo. El balón quedó suelto sobre la línea de gol y Eduardo Vargas aprovechó la situación para marcar el 1-0, en la segunda llegada clara del elenco visitante. Turboman volvía a celebrar con la camiseta laica luego de 5.165 días.

Tras el gol, Huachipato mantuvo su plan de juego y no retrocedió líneas. A los 17’, una jugada colectiva bien elaborada terminó con un remate ajustado de Ezequiel Cañete, que fue desviado por Castellón con una intervención exigida para evitar el empate.

El partido continuó con alternancia en el dominio y escasas interrupciones. A los 35’, el local logró la igualdad. Gutiérrez capturó una segunda pelota, aprovechó que vio a Castellón mal ubicado y definió con un remate ajustado para establecer el 1-1 con un remate de distancia.

En el complemento, Huachipato asumió una postura más ofensiva, obligando a la U a replegarse por varios pasajes. A los 53’, el local volvió a generar peligro tras un pivoteo en el área que dejó a Caroca en posición de remate, pero Castellón respondió con una nueva intervención para sostener la igualdad.

Universidad de Chile logró equilibrar el trámite con el correr de los minutos. A los 59’, Meneghini realizó modificaciones y dispuso los ingresos de Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero, en reemplazo de Javier Altamirano y Diego Vargas. A los 61’, una acción colectiva de los azules terminó con un remate desviado de Morales, mientras que a los 64’, Assadi encabezó una recuperación alta, encaró y se internó en el área, pero el portero Mella evitó el segundo tanto visitante.

Huachipato respondió con cambios a los 71’, cuando Maicol León y José Castro ingresaron por Maximiliano Rodríguez y Lucas Velásquez. A los 75’, el árbitro Rodrigo Carvajal sancionó penal para Huachipato tras revisión en el VAR, por una infracción de Israel Poblete sobre Gutiérrez. Altamirano ejecutó con un remate cruzado, pero Castellón contuvo el disparo y evitó la ventaja del conjunto acerero.

Sin embargo, el equipo local logró desnivelar a los 82’. Tras un tiro de esquina, Renzo Malanca apareció en el área y convirtió el 2-1. El defensor irrumpió sin marca en el segundo palo y tuvo tiempo para controlar y rematar con el empeine.

En los minutos finales, Universidad de Chile intentó reaccionar, pero no generó ocasiones claras para alcanzar el empate. El marcador no se volvió a mover y el partido finalizó con triunfo para Huachipato en Talcahuano, resultado que le permite sumar sus primeros tres puntos del torneo, mientras que la U cede terreno en el arranque de la Liga de Primera y acrecienta las dudas sobre el naciente proceso de Meneghini.