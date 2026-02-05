Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

Desde hace un tiempo, uno de los principales dolores de cabeza para el fútbol chileno es la programación. Los inconvenientes no cesan, más allá de los esfuerzos que se han realizado para evitar las postergaciones y/o suspensiones. Ni siquiera ha arrancado la segunda fecha de la Liga de Primera y el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile ha tenido de cabeza a las autoridades, tratando de evitar la suspensión. La ANFP programó el partido para el domingo, a las 12 horas, en Talcahuano. Pero la Delegación Presidencial del Biobío no autorizó el cotejo, basándose tanto en el negativo informe de Carabineros como el de la Conaf, tras los incendios que han afectado a la región.

“Estamos en un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en la zona de la provincia de Concepción y eso implica, obviamente, que todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas, incluso dando cobertura también a los toques de queda que se mantienen en el caso de Lirquén y Punta de Parra”, manifestó el martes Eduardo Pacheco, el delegado presidencial de la zona, justificando la determinación.

“Un segundo concepto importante es el informe de Carabineros que ha condicionado diversas medidas. Por ejemplo, señalaba que no era posible jugar con público visitante y eso también está dentro de los aspectos a considerar y, también, obviamente, se hacían reducciones de aforo importantes”, agregó.

La nueva propuesta de Huachipato para recibir a la U: a puertas cerradas, el domingo a las 12 y con bomberos custodiando la zona

Durante la mañana de este miércoles, se realizó una nueva reunión entre la Delegación Presidencial y Huachipato, cita en la cual el club acerero presentó una nueva propuesta de partido, con el fin de recibir a la U y evitar posibles castigos al no tener ninguno de sus estadios disponibles, tal como obliga el protocolo firmado con TNT Sports a finales del año pasado.

“Respecto al partido de Huachipato y Universidad de Chile, durante la jornada de este miércoles, la directiva del Club Deportivo Huachipato se acercó a conversar con el equipo de la Delegación Presidencial Regional para manifestar una problemática que había surgido porque no tienen otro estadio a disposición, a propósito de lo que fue el rechazo que tuvimos a la primera solicitud para el partido en la jornada del día domingo. En ese sentido nos dispusimos a escuchar nuevas propuestas y es así que, durante esta mañana, el Club Deportivo Huachipato ha ingresado una nueva propuesta donde se habla de un partido el mismo domingo, a las 12 horas, sin público y con un dispositivo de seguridad especial", reveló Eduardo Pacheco, Delegado Presidencial del Biobío, a El Deportivo.

“A propósito del cerro aledaño que se encuentra en toda esa zona, con alto riesgo obviamente siempre, Huachipato va a desplegar un carro de bomberos para que se pueda, efectivamente, tener a disposición brigadistas que permitan atacar cualquier situación de contingencia. Y también algunos guardias que van a estar en todo ese perímetro, precisamente, para garantizar la seguridad. Creemos que las medidas y la propuesta se ajusta a los criterios de seguridad, tanto en la conversación que tuvimos con Carabineros como con el club. Durante las próximas horas vamos a emitir la resolución para, bajo estas condiciones de la propuesta que ha entregado el Club Deportivo Huachipato, poder autorizar ese partido con las condiciones ya señaladas”, agregó la autoridad regional.

Una reprogramación indefinida complicaría a la tienda siderúrgica, porque los días 17 y 24 de febrero tiene los partidos correspondientes a la fase 2 de la Copa Libertadores, ante Carabobo (la ida, en Venezuela). Mientras tanto, la U tiene su partido por la primera ronda de la Copa Sudamericana el 4 de marzo, contra Palestino.

En la primera fecha del certamen, en el reducto de Talcahuano se llevó a cabo el choque entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido. Sin embargo, en esta ocasión, la autoridad no ve con los mismos ojos el partido. La explicación que dieron a El Deportivo es que al ser Universidad de Chile el cuadro visitante se trata de un encuentro de “distinta convocatoria”, más allá de las restricciones a la hinchada del equipo laico.

La molestia de TNT Sports, el principal socio comercial de los clubes y la ANFP

En la ANFP se alertaron de inmediato luego de que la autoridad regional le bajara el pulgar al partido, cuando apenas va una fecha disputada en la división de honor. Esto, pese al anuncio que se realizó el año pasado, cuando el ente rector del balompié local y TNT Sports, su principal socio comercial (el dueño de los derechos de televisión), firmaron un acuerdo para terminar con las reprogramaciones, en el marco de un entendimiento económico para saldar la deuda del fútbol chileno con la señal propiedad de Warner Bros. Discovery.

Foto: Photosport

Según fuentes consultadas por El Deportivo, TNT Sports expresó su molestia ante la ANFP, por lo que ha monitoreado de cerca y de forma constante una situación que, evidentemente, los inquieta. Asimismo, la señal fue clara al advertir que el cuaderno de cargos que se aprobó y que se incluyó en las bases del campeonato (que sanciona con multas y hasta la pérdida de puntos a aquellos equipos responsables de la suspensión de partidos), se tiene que aplicar en este caso de llegarse a comprobar negligencia de parte del cuadro local.

El ente de Quilín y el canal afincado en Machasa elaboraron un documento de 27 páginas, denominado Cuaderno de Cargos del Licenciatario, que redefine la relación entre los equipos y la señal dueña de los derechos de TV. El texto instala un régimen de sanciones mucho más estricto que en años anteriores. Todo esto se realizó con el objetivo de asegurar el desarrollo “normal” de las competencias durante todo el año (de enero a diciembre). Por ejemplo, cada club debió inscribir cuatro estadios habilitados para hacer de local. En el caso de Huachipato, además de su recinto en Talcahuano apuntó el Ester Roa de Concepción, el Nelson Oyarzún de Chillán y el Santa Laura.

Las reglas contemplan que cualquier partido se debe reprogramar máximo en siete días y se debe jugar en un máximo de 15 días a partir de la fecha original. La molestia se ha instalado más aún tomando como referencia lo sucedido en la primera jornada, cuando Universidad de Concepción fue local en el antiguo estadio CAP contra Coquimbo Unido, por lo que no entienden la negativa de las autoridades. Por cierto, el duelo del Campanil con los piratas estaba originalmente programado para el sábado por la noche, en el Ester Roa, sin embargo el reducto de Collao no se podía utilizar para el fútbol al funcionar como centro de operaciones en el marco de la emergencia por los incendios en la región.

Por lo mismo, Deportes Concepción no pudo debutar como local en la liga ante O’Higgins. En este caso, se solicitó el cambio de localía, por lo tanto se reprogramó (pasó de domingo a lunes) y se disputó en Rancagua.