José Burdiles estrena su LP debut con lanzamientos en vivo en Santiago y Concepción

Durante las últimas semanas de mayo, el baterista chileno José Burdiles lanzará en vivo su primer disco, placa grabada junto al guitarrista Nicolás Vera y el bajista Andrés Landon, y en la que participan artistas como Jorge Campos (Congreso, Fulano, Santiago del Nuevo Extremo), Mauricio Durán (Los Bunkers) y el multiinstrumentista Martín Benavides, quien también ha acompañado al quinteto penquista en los shows de su MTV Unplugged y en su reciente participación en Lollapalooza 2026.

En el álbum también colaboraron la destacada percusionista nacional Kimberly Richards y los músicos César Vidal, Nicolás Navarrete y Marco Burdiles, entre otros.

Se trata de una grabación a cargo del ingeniero Chalo González para TMPRMNTL Records, quien registró y masterizó en cinta para darle un carácter analógico a la producción, cuyo formato físico se limitó a una partida de 300 discos impresos en vinilo gatefold, los cuales ya están a la venta en disquerías de Santiago y Concepción, así como en Madrid, Barcelona y Río de Janeiro.

La primera cita será para el próximo miércoles 20 de mayo en el Bar Liguria de Manuel Montt, escenario donde contará con la presencia de buena parte de los músicos que grabaron en el disco, los cupos son limitados vía inscripción al mail c.gallegos@liguria.cl. En paralelo, días antes de la presentación se estrenará un mini documental sobre el registro del trabajo, a cargo del audiovisual Jaime Landeros.

El percusionista, con pasos por bandas como Zurdaka, Machuca y Emociones Clandestinas, señaló que el debut en vivo de su primer disco es “el cierre de un ciclo de casi un año entre la grabación y la producción final del álbum, pero es un cúmulo de músicas y experiencias de un largo viaje que por fin podré compartir con la gente que vaya a las presentaciones. Será como el disco, un viaje de paisajes sonoros, íntimo e intenso, junto a grandes músicos y amigos”.

Tras la primera fecha, el músico se trasladará a su natal Concepción para ofrecer conciertos el viernes 22 en Bar Callejón y el sábado 23 en Casa de Salud, retornando a Santiago para cerrar la mini gira el 28 de mayo en el Club de Jazz Thelonious.