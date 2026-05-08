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    SMU informa ratificación de sus clasificaciones de riesgo

    Moody’s Local Chile llevó a cabo su revisión anual en marzo, mientras que Feller Rate completó el proceso en abril.

    Por 
    Pulso de La Tercera
    SMU es la matriz de Unimarc, Alvi y Super10.

    La cadena supermercadista SMU informó este viernes que, luego de los procesos de revisión anual de sus dos clasificadoras de riesgo, ambas decidieron ratificar la clasificación de la compañía en AA-, manteniendo las perspectivas estables.

    La clasificadora de riesgo Moody’s Local Chile llevó a cabo su revisión anual en marzo, mientras que la clasificadora Feller Rate completó el proceso en abril.

    El gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, Arturo Silva, señaló que “creemos que la ratificación de la clasificación de riesgo refleja la actual situación financiera y perspectivas futuras de la compañía. Si bien en 2025 tuvimos un menor resultado operacional, esto se debió, por una parte, a definiciones estratégicas que afectaron las ventas, priorizando la rentabilidad por sobre el volumen y acelerando las conversiones del formato Mayorista 10, para fortalecer la posición competitiva de la compañía en el futuro. Sin embargo, las menores ventas fueron compensadas por una recuperación importante en el margen bruto, lo que permitió incrementar la contribución. Por otra parte, enfrentamos alzas extraordinarias en los gastos operacionales, asociadas a costos laborales y tarifas eléctricas, que no deberían repetirse en el futuro, por lo que esperamos un crecimiento mucho más moderado en los próximos períodos. Durante 2026 y los siguientes años, esperamos cosechar los frutos de las iniciativas de crecimiento y eficiencia que implementamos durante el plan trienal anterior, además de las nuevas iniciativas que ejecutaremos en el marco de nuestro plan estratégico 2026-2028”.  

    SMU es uno de los principales actores de retail supermercadista en Chile a través de sus formatos Unimarc, Alvi y Super10. Opera en las 16 regiones del país y adicionalmente cuenta con una creciente presencia en Perú, a través de las marcas Mayorsa y Maxiahorro.

    Más sobre:SMUUnimarc

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