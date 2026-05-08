    Fondo Autónomo de Protección Previsional lanza licitación para administración de carteras

    En específico, se licitarán dos mandatos, uno de renta fija nacional de corto plazo y otro de renta fija nacional de largo plazo.

    Por 
    Patricia San Juan
    Andres Perez

    El Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional inició el proceso de licitación pública para la administración de las carteras de inversión del organismo.

    En específico, se licitarán dos mandatos: de Renta Fija Nacional de Corto Plazo y de Renta Fija Nacional de Largo Plazo y se podrá adjudicar a uno o diversos administradores.

    “Esta licitación es un hito importante en el proceso de implementación del Fondo Autónomo de Protección Previsional y su Administrador. El objetivo de este proceso es seleccionar gestores de excelencia para la administración de activos, mediante un proceso competitivo, transparente y de alto estándar institucional. Lo anterior, con el objetivo de maximizar el retorno con niveles adecuados de riesgo para el fondo, pensando siempre en la sostenibilidad financiera que permita financiar los beneficios del Seguro Social Previsional en el largo plazo”, señaló el director ejecutivo del organismo, Sergio Soto.

    De acuerdo con la Ley, la gestión de inversiones del fondo (que actualmente está a cargo de la Tesorería General de la República) se estructura sobre un modelo de delegación total de carteras, en virtud del cual el administrador deberá licitar la administración para la totalidad de los recursos del fondo, manteniendo en todo caso la responsabilidad legal y fiduciaria sobre su gestión e inversión.

    En ese contexto, previo al inicio de este proceso, el administrador del Fondo Autónomo realizó (en enero de 2026) una consulta pública al mercado y, posteriormente, una reunión informativa con potenciales oferentes a fines de abril.

    Mandatos

    En esta licitación, el administrador licitará dos mandatos de inversión: Renta Fija Nacional de Corto Plazo, con el objetivo de preservar capital y garantizar la liquidez operacional del fondo y que considera instrumentos como depósitos a plazo, instrumentos de deuda de corto plazo o fondos mutuos money market. El mandato es por dos años plazo, renovable por dos períodos de un año cada uno.

    El segundo, de Renta Fija Nacional de Largo Plazo, buscar rentabilidad real de largo plazo, en línea con la naturaleza intergeneracional del fondo. El mandato es por cinco años, renovable por dos períodos de dos años cada uno.

    La licitación pública estará abierta para presentar ofertas hasta el 07 de junio de 2026. Los interesados podrán descargar las bases y acceder, a través del sitio web institucional www.fapp.cl, a la plataforma habilitada para la presentación de sus propuestas.

    Tras la apertura de ofertas, una comisión evaluadora entregará un informe fundado al Consejo Directivo del Fondo Autónomo, instancia que definirá a la o las entidades adjudicatarias.

    El Fondo Autónomo de Protección Previsional fue creado por la Ley N° 21.735 y tiene como objetivo financiar las prestaciones con elementos de carácter contributivo y complementos por brecha de género del Seguro Social Previsional (Beneficio por Años Cotizados, Cotización con Rentabilidad Protegida, Compensación para Mujeres por Diferencias de Expectativas de Vida y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia).

    La administración del fondo está a cargo de un organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio llamado Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que comenzó sus operaciones el 1 de agosto de 2025.

    Más sobre:PensionesReforma PrevisionalReforma de PensionesFondo Autónomo de Protección Previsionalnal

