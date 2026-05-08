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    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    James Cameron y Disney enfrentan una demanda por Avatar. La actriz Q’orianka Kilcher acusa al director de usar sus rasgos faciales para crear un personaje de la película.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    El director James Cameron y The Walt Disney Company están siendo demandados por Q’orianka Kilcher, una actriz indígena que no participó en Avatar, pero que su rostro sí está en las películas.

    Al menos esa es la base de la acusación de la mujer, quien asegura que Cameron “extrajo sus rasgos faciales y ordenó a su equipo de diseño” que uno de los personajes principales, Neytiri, tenga su misma cara.

    “Uno de los cineastas más poderosos de Hollywood explotó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de una joven indígena para crear una franquicia cinematográfica que batió récords, sin darle crédito ni compensación, a través de una serie de actos comerciales deliberados y no expresivos”, se lee en el comunicado de la demanda, difundido por distintos medios estadounidenses.

    Según Kilcher, de origen peruano, el director habría visto a la actriz en un anuncio de la película El Nuevo Mundo (2005), donde interpreta a Pocahontas, y habría basado al personaje Neytiri (interpretado por Zoe Saldaña) en su apariencia.

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    Las pruebas contra James Cameron por usar el rostro de Q’orianka Kilcher

    En el comunicado, se relata un encuentro que tuvo la actriz Q’orianka Kilcher con James Cameron en 2010, justo después del estreno de la primera película de Avatar. Allí, el director le regaló un boceto enmarcado de Neytiri dibujado por él y firmado.

    Además, venía una nota que decía: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima”.

    No obstante, en la demanda también se establece que el equipo de la actriz intentó conseguirle una audición para Avatar en reiteradas oportunidades, y Cameron nunca demostró interés en ella.

    Y la situación no había escalado hasta el 2025, cuando comenzó a circular una entrevista con James Cameron, donde junto a un dibujo de Neytiri, reveló que “la fuente original fue una foto de LA Times, de una joven actriz llamada Q’orianka Kilcher. En realidad es ella… la parte inferior de su rostro. Tenía un rostro muy interesante”.

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic. Foto: Archivo. Mark Fellman

    Fue entonces que Kilcher se dio cuenta que habían utilizado su rostro sin permiso. “Millones de personas se enamoraron de Avatar porque creyeron en su mensaje, y yo fui una de ellas”, dijo la actriz.

    “Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en la producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso traspasa un límite muy importante. Este acto es profundamente reprobable”.

    Por otra parte, su abogado principal dijo que no se trata de inspiración, sino “extracción”.

    “Tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una niña indígena de 14 años, los procesó mediante un proceso de producción industrial y generó miles de millones de dólares en ganancias sin pedirle permiso en ningún momento. Eso no es cine. Eso es robo”.

    Lee también:

    Más sobre:James CameronQorianka KilcherAvatarDisneyThe Walt Disney CompanyNeytiricontroversia Avatarderechos de imagenindustria de HollywoodPocahontasEl Nuevo MundoZoe Saldañaactriz indígenaapropiación de imagenpropiedad intelectualbiometría facialrostro utilizado sin permisorasgos biométricosdemandaQ’orianka Kilcherrasgos facialesWalt Disney CompanyDemanda contra James CameronNoticias de hoyLa Tercera

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