CMPC reduce sus ganancias 50% el primer trimestre en medio de “un entorno aún desafiante”

“Si bien los resultados del primer trimestre reflejan un entorno aún desafiante, la compañía está desplegando todos sus esfuerzos para seguir mejorando su competitividad día a día”, así terminó su carta a los inversionistas el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

Justamente, su mensaje va en línea con los resultados que reportó CMPC ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) durante el primer cuarto del año.

En el periodo, la papelera del grupo Matte redujo sus ganancias 50%, pasando de utilidades por US$ 50 millones en el primer trimestre de 2025, a US$ 25 millones en el similar periodo de este año. CMPC explicó que esto tuvo relación a la caída del Ebitda ajustado y al aumento de gastos financieros netos.

El ejercicio también fue a la baja si se compara este trimestre con el anterior, a finales de 2025, periodo en que se presentaron ganancias por US$ 37 millones. El descenso entre estos periodos sucesivos llega a 32%.

En tanto, el Ebitda ajustado de la compañía alcanzó US$ 255 millones en primer cuarto del año, una caída de 8% versus el mismo trimestre del 2025.

Frente a ello, la compañía sostuvo que “la variación se explica principalmente por un menor margen de explotación en el segmento celulosa, efecto que fue parcialmente compensado por el mejor desempeño de Softys, asociado a un mix de ventas más favorable, con mayor participación de la unidad de cuidado personal, de mayor margen".

Las ventas de la firma se mantuvieron estables, anotando US$ 1.817 millones, lo que significó una variación negativa de US$ 4 millones frente al mismo periodo del 2025. Eso sí, comparado con el último trimestre del año pasado, registró una disminución de US$ 74 millones.

“La variación se explicó principalmente por menores ventas en celulosa por USD 36 millones, asociadas a una caída en los volúmenes de fibra corta debido a menores exportaciones a China, por efecto de estacionalidad”, afirmó la empresa.

De hecho, las ventas de la celulosa representaron el 40% del total de ingresos, un 7% -o US$ 53 millones- menos que el similar periodo del año pasado. En tanto, el desempeño de Softys creció 11% -US$ 80 millones más- aportando el 46% de las ventas.

El entorno desafiante

Ruiz-Tagle destinó una carta a los inversionistas para profundizar sobre el estado financiero de la compañía.

“En el negocio de la celulosa, observamos alzas en el precio de fibra corta frente al trimestre anterior, promediando USD 561 /ton y alcanzando niveles de USD 575 /ton al cierre de trimestre”, examinó el CEO.

“Esta tendencia al alza se ha mantenido durante el mes de abril, apoyada por un balance de mercado más ajustado en un contexto de menor oferta, que se combinó con paradas generales de planta realizadas por los productores de América Latina, Europa del Norte y Asia”.

El ejecutivo analizó que la fibra larga sigue disputando desafíos vinculados a los altos niveles de inventarios dada la expansión de la oferta china. “No obstante, su precio promedió un alza de 1,7% frente al trimestre anterior, alcanzando USD 674 /ton”.

Ruiz-Tagle delineó dos factores importantes en los mercados internacionales durante el primer trimestre: el conflicto en Medio Oriente y la apreciación de real brasileño.

“El conflicto en Medio Oriente, iniciado a fines de febrero, impulsó de manera relevante el precio del petróleo, generando presiones sobre los márgenes de Pulp, Biopackaging y Softys. Buscando mitigar en parte este impacto, la compañía se encuentra trabajando en acciones de optimización de costos y revisión de precios”, sostuvo, añadiendo que aquello “se complementa con nuestra cobertura financiera permanente sobre el Brent que ayuda a mitigar en parte dicha alza”.

Por otro lado, “la apreciación del real brasileño (BRL) de casi un 5% durante el trimestre (tendencia que continuó en abril) presiona los costos en moneda local sobre nuestro negocio de celulosa”.

No obstante, sostiene el CEO de CMPC, “en Softys —cuyos ingresos y costos son mayoritariamente en BRL — el efecto opera en sentido inverso en dólares, generando un contrapeso, aunque no perfecto, a nivel consolidado . La Compañía mantiene además una evaluación permanente de instrumentos de cobertura cambiaria en los mercados donde opera".

Sobre el proyecto Natureza, el megaproyecto que la compañía desarrolla en Brasil por US$ 4.500 millones, Ruiz-Tagle dijo que “avanzamos en distintos frentes —incluyendo ingeniería, permisos ambientales, base forestal y alternativas de financiamiento, entre otros — de manera de poder tener todas las condiciones habilitantes listas para tomar la decisión de aprobación durante este año".