Gracias al inspirado Guido Vadalá: Coquimbo Unido remonta en casa y se permite soñar en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores le dio una gran noche a Coquimbo Unido. Este jueves tuvo su segundo partido como local, con la opción de quedar mejor aspectado en el parejo grupo B. Y, por cierto, lograr un festejo a nivel internacional en casa. Remontó para superar por 2-1 a Universitario de Deportes.

En Lima, se impuso el campeón chileno, con una actuación convincente y sin pasar sobresaltos. Pero la historia se anticipaba distinta. Por una parte, la U llegó bajo el interinato de Jorge Araujo, tras la salida de Javier Rabanal. A su vez, como anfitrión, Coquimbo estaba obligado a asumir un rol protagónico, partiendo por una mayor tenencia de balón. En 2025 fue campeón teniendo la menor posesión de Primera.

Hernán Caputto modificó parte de la zona ofensiva. Tomó camiseta de titular Guido Vadalá, para ser el enlace, detrás de Nicolás Johansen. Mientras que Benjamín Chandía, quien estaba utilizando la demarcación del “10″, volvió a la banda izquierda. El sacrificado fue Alejandro Azócar. Los aurinegros contaron con el manejo del balón y del espacio en el inicio, ante un Universitario que paraba una línea de cinco en el retroceso.

Si bien el control lo tenía el campeón chileno, no lograba descifrar el puzzle defensivo que erigió el visitante. “Sigan de adentro hacia afuera”, dijo Caputto a sus pupilos en la pausa de hidratación del primer tiempo, buscando abrir la cancha. La chance más clara en el lapso fue con un tiro libre de Juan Cornejo atajado de gran forma por Miguel “Manotas” Vargas, en los 26′.

Los peruanos, que generaron poco, encontraron la llave para abrir la paridad en la pelota detenida, precisamente una herramienta que le ha dado muchos réditos a los piratas. En los 33′, Alex Valera convirtió el 1-0 para Universitario. Córner, balón en el travesaño y en la segunda jugada, el delantero gana con un cabezazo. Cornejo no alcanza a rechazar en la línea de meta. El lamento de Diego Sánchez era porque la acción pudo abortarse.

Después del gol encajado, Coquimbo se desconfiguró. Sintió el golpe. Entre el 1-0 peruano y el entretiempo, fue el tramo más bajo de los aurinegros. El técnico movió el tablero para el complemento, más no lo agitó. Incluyó a Salvador Cordero por Alejandro Camargo. Puesto por puesto.

El factor Guido Vadalá

Lo positivo para los piratas fue que llegó a la igualdad comenzando la parte complementaria. En los 50′, el argentino Vadalá anotó el 1-1 conectando por el segundo palo un centro bajo de Francisco Salinas. Apareció como un segunda punta, detrás de Johansen. El exjugador de Boca Juniors, con paso en la Juventus, tendría su partido más destacado desde que arribo al puerto.

A Coquimbo no le molestó asumir el rol principal en el juego, que se notó con mayor claridad en el segundo periodo. Universitario se nubló. Atacó a cuentagotas. No le generó riesgos al “Mono” Sánchez, cuando se esperaba precisamente lo contrario, al tener menos margen en la pelea por la clasificación.

En los 72′, iba a aparecer nuevamente Guido Vadalá. Después de una acción de balón parado, el 10 coquimbano recibe la pelota, se perfila hacia adentro para su pie derecho y saca un remate bajo, que deja sin reacción a “Manotas” Vargas. El abrazo de Caputto con su cuerpo técnico no solo era de alegría, sino también de satisfacción por el accionar de su escuadra.

Justificando el resultado por el trabajo que hizo en el complemento, Coquimbo Unido sigue en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Llega a 7 puntos, igualando a Deportes Tolima. Sin embargo, nominalmente está segundo en el grupo B, por los criterios de definición en caso de empate en puntaje. Como entran al ruedo los enfrentamientos directos, los colombianos vencieron a los chilenos en Ibagué. Eso desnivela la balanza.