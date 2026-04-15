El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

El campeón chileno, ante el campeón peruano. Así se podía vender la visita de Coquimbo Unido a Universitario de Deportes, en Lima. La segunda presentación de los piratas en la Copa Libertadores 2026, en su regreso tras 34 años, fue gloriosa. Luego de sumar un punto agónico en su estreno contra Nacional de Uruguay, ahora la misión (o el tesoro, apelando al apodo del club) era rescatar algo en el país vecino. Y obtuvo el botín completo. Una gran victoria de 2-0 encumbra a los filibusteros.

Aplazó el partido del fin de semana ante Colo Colo, por el Campeonato Nacional, para enfocarse exclusivamente en la visita al país vecino. En ese sentido, Hernán Caputto repitió la oncena que inició ante el Bolso, la semana pasada. Por lo tanto, mantuvo a Benjamín Chandía en labores de enlace, dejando a Guido Vadalá en el banco.

En la U de Lima, se ratificó la presencia de Miguel “Manotas” Vargas, el portero chileno de raíces peruanas que se ganó el puesto. Fue la quinta titularidad consecutiva para el meta formado en la UC. En los cuatro juegos anteriores, no recibió goles. Lamentablemente para sus intereses, esa racha se acabó este martes.

De la mano del español Javier Rabanal, Universitario mantiene la estructura que ha erigido desde la etapa de Jorge Fossati, o sea con tres en el fondo, cinco volantes (con carrileros que hacen toda la banda) y dos puntas. Por su parte, Coquimbo y su 4-2-3-1, o 4-4-2 en el retroceso, cuando Chandía se colocaba en la línea de Nicolás Johansen, tenía claro su libreto. Sacó el libro de 2025 y lo aplicó.

El primer ataque profundo de Coquimbo acabó en el 1-0 de Cristián Zavala. Un centro de Juan Cornejo (la zurda del lateral está cada vez más carburada) no encuentra a Johansen, pero aparece por detrás el ex Colo Colo, quien se mete entre los zagueros y conecta, dejando sin reacción a Vargas. La acción se revisó por un eventual fuera de juego, en el caso de un toque de Johansen. Fue solo un susto. Gol válido.

Tras un arranque disputado, el campeón chileno se puso a manejar el balón y a desencajar la propuesta crema. El local no encontraba respuestas para contrarrestar el planteo coquimbano. Tendía a lateralizar, pero no lograba dejar en ventaja a sus delanteros (Gassama y Valera). En este caso, también hay una virtud de la pareja de centrales. Gran trabajo de Benjamín Gazzolo y Manuel Fernández.

El campeón chileno se plantó en Lima

Con el 41% de posesión en el primer tiempo, Coquimbo Unido tenía atado a Universitario, que recién logró inquietar (un poco) a Diego Sánchez en los 40′, con un tiro débil de Gassama.

Una de las virtudes del equipo campeón del año pasado, además de su fortaleza defensiva, era su efectividad. En Perú, volvió ese elenco que sabía pegar en momentos precisos. Arrancando la segunda mitad, llegó la segunda anotación. El argentino Johansen clavó el 2-0 en los 49′, conectando por el centro del área un centro bajo de Chandía. Gran acción personal del seleccionado chileno, para que el 9 pirata hiciera un típico gol de 9.

La desventaja volvió a remecer a un Universitario al que no le salía nada. Empujaba en campo rival, pero con nula claridad. Ubicar a más atacantes no significa atacar más o mejor. Con el resultado a su favor, jugando con la desesperación del local, era negocio redondo para los coquimbanos. Se fueron comprimiendo en su terreno, cerrando espacios. Obligaba a la U a tirar centros, la única manera de meter el balón en el área.

“Encarar y meter”, decía el DT Rabanal, durante la pausa de hidratación del segundo lapso. Esa era la idea para tratar de vulnerar una defensa ordenada y que no mostraba ripios como la chilena. Coquimbo terminó con un 4-5-1, dejando a Lucas Pratto como la exclusiva referencia arriba. Aguantó y no sufrió demasiado.

Haciendo lo que le entregó tantas satisfacciones en 2025, el cuadro aurinegro logró una victoria con tintes históricos, para alcanzar los 4 puntos. En el otro partido del grupo B, Nacional derrotó por 3-1 a Deportes Tolima, en Uruguay. El próximo partido de los chilenos será el 28 de abril, ante los colombianos, como visitante.