SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    Los piratas se quedaron con el botín completo en su expedición por Perú. Apelando al juego que los encumbró el año pasado (eficacia y fortaleza defensiva), el elenco de Hernán Caputto se impuso por 2-0, gracias a los tantos de Cristián Zavala y Nicolás Johansen.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Zavala convirtió el primer gol de Coquimbo en su triunfo sobre Universitario. Foto: @coquimbounido

    El campeón chileno, ante el campeón peruano. Así se podía vender la visita de Coquimbo Unido a Universitario de Deportes, en Lima. La segunda presentación de los piratas en la Copa Libertadores 2026, en su regreso tras 34 años, fue gloriosa. Luego de sumar un punto agónico en su estreno contra Nacional de Uruguay, ahora la misión (o el tesoro, apelando al apodo del club) era rescatar algo en el país vecino. Y obtuvo el botín completo. Una gran victoria de 2-0 encumbra a los filibusteros.

    Aplazó el partido del fin de semana ante Colo Colo, por el Campeonato Nacional, para enfocarse exclusivamente en la visita al país vecino. En ese sentido, Hernán Caputto repitió la oncena que inició ante el Bolso, la semana pasada. Por lo tanto, mantuvo a Benjamín Chandía en labores de enlace, dejando a Guido Vadalá en el banco.

    En la U de Lima, se ratificó la presencia de Miguel “Manotas” Vargas, el portero chileno de raíces peruanas que se ganó el puesto. Fue la quinta titularidad consecutiva para el meta formado en la UC. En los cuatro juegos anteriores, no recibió goles. Lamentablemente para sus intereses, esa racha se acabó este martes.

    De la mano del español Javier Rabanal, Universitario mantiene la estructura que ha erigido desde la etapa de Jorge Fossati, o sea con tres en el fondo, cinco volantes (con carrileros que hacen toda la banda) y dos puntas. Por su parte, Coquimbo y su 4-2-3-1, o 4-4-2 en el retroceso, cuando Chandía se colocaba en la línea de Nicolás Johansen, tenía claro su libreto. Sacó el libro de 2025 y lo aplicó.

    El primer ataque profundo de Coquimbo acabó en el 1-0 de Cristián Zavala. Un centro de Juan Cornejo (la zurda del lateral está cada vez más carburada) no encuentra a Johansen, pero aparece por detrás el ex Colo Colo, quien se mete entre los zagueros y conecta, dejando sin reacción a Vargas. La acción se revisó por un eventual fuera de juego, en el caso de un toque de Johansen. Fue solo un susto. Gol válido.

    Tras un arranque disputado, el campeón chileno se puso a manejar el balón y a desencajar la propuesta crema. El local no encontraba respuestas para contrarrestar el planteo coquimbano. Tendía a lateralizar, pero no lograba dejar en ventaja a sus delanteros (Gassama y Valera). En este caso, también hay una virtud de la pareja de centrales. Gran trabajo de Benjamín Gazzolo y Manuel Fernández.

    El campeón chileno se plantó en Lima

    Con el 41% de posesión en el primer tiempo, Coquimbo Unido tenía atado a Universitario, que recién logró inquietar (un poco) a Diego Sánchez en los 40′, con un tiro débil de Gassama.

    Una de las virtudes del equipo campeón del año pasado, además de su fortaleza defensiva, era su efectividad. En Perú, volvió ese elenco que sabía pegar en momentos precisos. Arrancando la segunda mitad, llegó la segunda anotación. El argentino Johansen clavó el 2-0 en los 49′, conectando por el centro del área un centro bajo de Chandía. Gran acción personal del seleccionado chileno, para que el 9 pirata hiciera un típico gol de 9.

    La desventaja volvió a remecer a un Universitario al que no le salía nada. Empujaba en campo rival, pero con nula claridad. Ubicar a más atacantes no significa atacar más o mejor. Con el resultado a su favor, jugando con la desesperación del local, era negocio redondo para los coquimbanos. Se fueron comprimiendo en su terreno, cerrando espacios. Obligaba a la U a tirar centros, la única manera de meter el balón en el área.

    “Encarar y meter”, decía el DT Rabanal, durante la pausa de hidratación del segundo lapso. Esa era la idea para tratar de vulnerar una defensa ordenada y que no mostraba ripios como la chilena. Coquimbo terminó con un 4-5-1, dejando a Lucas Pratto como la exclusiva referencia arriba. Aguantó y no sufrió demasiado.

    Haciendo lo que le entregó tantas satisfacciones en 2025, el cuadro aurinegro logró una victoria con tintes históricos, para alcanzar los 4 puntos. En el otro partido del grupo B, Nacional derrotó por 3-1 a Deportes Tolima, en Uruguay. El próximo partido de los chilenos será el 28 de abril, ante los colombianos, como visitante.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresCoquimbo UnidoUniversitarioMiguel VargasHernán Caputto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    Secretario del Tesoro de EE.UU. califica a China como “un socio poco confiable” y afirma que no podrá obtener petróleo iraní

    Lo más leído

    1.
    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    2.
    Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”

    Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”

    3.
    Hazaña en Río de Janeiro: Audax Italiano derrota a Vasco da Gama y firma un triunfo histórico en la Copa Sudamericana

    Hazaña en Río de Janeiro: Audax Italiano derrota a Vasco da Gama y firma un triunfo histórico en la Copa Sudamericana

    4.
    El ninguneo peruano a Coquimbo Unido en la antesala del duelo contra Universitario de Lima

    El ninguneo peruano a Coquimbo Unido en la antesala del duelo contra Universitario de Lima

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana
    Chile

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones
    Negocios

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    FMI prevé que PIB per cápita de Chile superará los US$37 mil este año y adelanta para 2028 llegada a los US$40 mil

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima
    El Deportivo

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    La emoción del técnico Gustavo Lema tras la victoria de Audax ante Vasco: “Los chicos tienen convicción y valentía”

    La Roja femenina sufre ante Colombia y se complica en la Liga de Naciones

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela
    Mundo

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?