Duró apenas un Zoom: la trastienda de la fallida negociación entre la U y Jorge Fossati en la búsqueda del nuevo DT azul.

La salida de Francisco Meneghini dejó a Universidad de Chile frente a una búsqueda urgente de entrenador. La dirigencia decidió acelerar el proceso para encontrar un reemplazante que asuma en pleno desarrollo de la Liga de Primera, tras un ciclo que se cerró luego de seis fechas y que también dejó al club fuera de la Copa Sudamericana.

Tras la salida de Paqui, el primer contactado por la secretaría deportiva encabezada por Manuel Mayo fue el uruguayo Jorge Fossati. El técnico de 73 años, con pasos por distintas selecciones y clubes del continente, apareció como una alternativa por su trayectoria y experiencia en la conducción de planteles. Algo que en Azul Azul consideran clave en el nuevo perfil del DT.

El acercamiento, sin embargo, fue breve. El proceso se limitó a una sola reunión virtual vía Zoom que dejó en evidencia diferencias que impidieron avanzar en la negociación.

La única reunión

Desde el entorno de Fossati señalan que el entrenador no se sintió cómodo en la cita. Consideró que Manuel Mayo, el gerente deportivo, no le entregaría las condiciones necesarias para realizar su trabajo. No hubo química, repiten. Por lo mismo, una vez finalizada la llamada, el propio Fossati le comunicó a sus cercanos que la idea de dirigir a la U ya no estaba dentro de sus planes.

Jorge Fossati tuvo una reunión por Zoom con la gerencia deportiva de la U. MEXSPORT/PHOTOSPORT

La visión desde el club

En la dirigencia de Universidad de Chile, en cambio, la evaluación del encuentro es distinta. Desde el interior de la concesionaria sostienen que el entrenador llegó a la conversación con escasa información del plantel. Dicen que no hubo exposición de su parte.

En el CDA quedaron disconformes con el intercambio de ideas. No fue bien evaluado y, de inmediato, lo descartaron. El proceso de selección busca perfiles que combinen experiencia con conocimiento del medio y el contexto de la institución.

Otro punto que marcó distancia entre las partes fue la forma de trabajo. Fossati planteó que su metodología requiere que los entrenamientos sean durante la tarde. El planteamiento no fue bien recibido por la dirigencia. Esto se sumó a los otros elementos que generaron distancia en la conversación.

Conversaciones cerradas

Después de la reunión, en la U interpretaron que las posiciones de ambas partes no permitían avanzar hacia una segunda instancia de negociación. Por esa razón, en la dirigencia causó sorpresa que en las horas siguientes Fossati concediera entrevistas en las que señalaba que la opción de dirigir al club le resultaba atractiva y que estaba a la espera de un nuevo diálogo con Manuel Mayo.

“Es cierto, me llamaron de la Universidad de Chile, yo hablé con el directivo el miércoles pasado. Si no me interesara la opción, ni siquiera habría respondido el llamado. Veremos qué pasa en los próximos días”, dijo el entrenador a El Deportivo.

Dentro del análisis que se realizó en la dirigencia también apareció otro elemento. En el club consideran que el perfil buscado apunta a un entrenador que pueda proyectarse. En ese contexto, la edad del técnico fue un tema en las evaluaciones internas. Fossati tiene 73 años y acumula más de tres décadas de carrera como entrenador.

Búsqueda en curso

Mientras tanto, la dirigencia mantiene activo el proceso de búsqueda del nuevo entrenador. El gerente deportivo Manuel Mayo trabaja en una lista de candidatos con características definidas por el club.

Entre los criterios considerados aparece la necesidad de un técnico que conozca el fútbol chileno, que pueda instalar rápidamente una idea de juego y que tenga autoridad dentro del camarín, considerando que el plantel de Universidad de Chile cuenta con futbolistas de trayectoria internacional como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

Otro de los elementos que se considera en el proceso es la incorporación de un preparador físico que logre recuperar a los jugadores después de las lesiones que afectaron al plantel durante el último período. Mientras se desarrolla la búsqueda, el equipo será dirigido de forma interina por Jhon Valladares.