La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

Se acabó la espera. Tras la salida de Paqui Meneghini, quién se negaba a tomar la actual decisión, el cuerpo médico de Universidad de Chile determinó operar a Octavio Rivero. El uruguayo -que sufre de sinovitis en la rodilla izquierda- será hospitalizado este viernes 13 de marzo, en una clínica de La Dehesa, y será operado durante la mañana de dicha jornada.

Y aunque desde La Cisterna no se aventuran con un plazo de recuperación, “en el quirófano se verá que tan grave es”, se estima que el delantero que llegó en la reciente ventana de pases, esté de tres a cuatro meses sin jugar y por tanto, se perderá toda la primera rueda del torneo nacional y la Copa de la Liga.

El diagnóstico será vital para la acciones a seguir por la gerencia técnica liderada por Manuel Mayo, ya que el reglamente le permite a Universidad de Chile contratar a otro jugador, si es que pierde a uno de los suyos por una lesión que lo tenga más de 120 días fuera.

“Hace tiempo Di Yorio entró a pabellón y se habló de una recuperación de varios meses y cuando se operó, vieron una pequeña lesión y a los pocos días estaba jugando. Por eso, creemos que hay que ir con calma, pese al diagnóstico”, reveló el director de la concesionaria estudiantil, Aldo Marín, en radio Pauta.

Marín también aclaró que Rivero no llegó lesionado, ya que su dolencia se produce en el amistoso con Universitario de Perú en Lima. “He escuchado que nosotros lo trajimos lesionado o que era un capricho. Nosotros tenemos dos casos súper cercanos: Matías Zaldivia se hizo un doble chequeo antes de llegar a la U y en ambos apareció que estaba en condiciones de jugar y no era riesgosa. Con Octavio Rivero se hizo lo mismo en Ecuador y otro en Santiago y ninguna detectó una lesión”, aseveró.

El ariete se sumará a la larga lista de bajas que tiene la U para enfrentar a Coquimbo Unido (sábado 14 de marzo, 18 horas), ya que el técnico interino no podrá contar con Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Lucas Assadi, Charles Aránguiz y esperarán hasta última hora a Juan Martín Lucero.