¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

Paqui Meneghini ya no es entrenador de Universidad de Chile. El pobre empate contra Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, por la fecha 6 de la Liga de Primera, terminó por sentenciar su estadía en el CDA. Ahora los directivos azules centran su atención en la búsqueda de un entrenador para que asuma los desafíos que le quedan al club este año, ya eliminado de torneos internacionales.

Aldo Marín, director de Azul Azul, descartó que el nombre de Gustavo Álvarez esté en la carpeta de candidatos: “Gustavo Alvarez se acaba de ir, él tenía un proyecto distinto, entonces no me suena mucho su nombre para volver. Manuel Mayo está trabajando en un listado que comenzó a elaborar en cuanto se terminó el lazo con Francisco Meneghini y pronto tendremos novedades sobre el nuevo conductor”.

Además, el directivo aprovechó de hacer una autocrítica por este mal inicio de temporada estudiantil: “En este club, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Hay responsabilidades futbolísticas y administrativas de todo tipo. Cuando uno se juega por una opción y no funciona, obviamente la responsabilidad es de todos nosotros”.

Foto: Photosport

No se ponen plazos

Marín es enfático en señalar que ya están trabajando en la búsqueda del nuevo DT, pero que no hay plazos establecidos para encontrarlo: “Lo antes posible. Este fin de semana va a dirigir Jhon Valladares. No tenemos fecha, pero estamos trabajando en el nuevo técnico“.

“Hay un perfil que se está buscando, pero prefiero no decir. Manuel Mayo está trabajando en eso, tiene un listado que está trabajando apenas se terminó el vínculo con Paqui“, agregó.

Contra el campeón

Cabe destacar que este fin de semana, por la fecha 7 de la Liga de Primera, los azules tendrán un duro desafío: visitarán a Coquimbo Unido, actual campeón del torneo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El compromiso está pactado para las 18.00 horas del sábado 14 de marzo.