Tres goles en el primer tiempo: la noche soñada de Federico Valverde contra Manchester City en la Champions League
El capitán de Real Madrid anotó a los 20', 27' y 42' en el Santiago Bernabéu, por la ida de los octavos de final del torneo.
Real Madrid no lo pasaba bien. Manchester City dominaba y se generaba ocasiones de gol en el duelo que ambos elencos disputaban en España por la ida de los octavos de final de la Champions League. Hasta que apareció Federico Valverde al rescate.
A los 20′, un pelotazo largo hacia la derecha encontró bien ubicado al capitán Merengue, quien con un control dominado se sacó la débil marca de Nico O’Reilly, corrió rumbo al arco ante una defensa que estaba demasiado adelantada y a la salida de Gianluigi Donnarumma, pasó el balón por al lado del italiano y definió con el arco vacío. Era el primero.
Había más. A los 27′, atacó el área como si fuera un centrodelantero, recibió una asistencia de Vinicius y disparó rápido, de zurda y cruzado para el 2-0, ante la sorpresa de todos.
Pero el destino le tenía preparadas más alegría al mediocampista uruguayo, en la noche más brillante de su carrera. En una buena jugada colectiva del equipo adiestrado por Álvaro Arbeloa, Brahim Díaz habilitó con un picotón a Valverde, quien, en el área y en un espacio reducido, se sacó a su marca con un toque por arriba y definió potente ante la salida de Donnarumma para la explosión del Santiago Bernabéu.
