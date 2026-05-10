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    Tiane Endler, campeona otra vez: OL Lyonnes golea al PSG y se queda con la Copa de Francia

    La arquera chilena fue titular y sumó un nuevo título en la goleada por 4-1 de su equipo. La capitana de la Roja alcanza su décima corona con el club de Lyon y mantiene intacta la opción de cerrar la temporada con todos los trofeos posibles.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica

    Christiane Endler sumó un nuevo título en Francia. La arquera chilena fue titular en la victoria por 4-1 del OL Lyonnes sobre PSG en la final de la Copa de Francia femenina. La portera nacional alcanzó así su décima corona desde que llegó al conjunto del Ródano y volvió a imponerse frente a su exequipo.

    El partido comenzó con Lyon manejando la posesión y jugando en campo rival. Ahí fue clave la figura de Melchie Dumornay, quien empezó a imponerse físicamente y generó problemas constantes por las bandas. A los 22 minutos llegó la apertura de la cuenta. La delantera haitiana recibió en la entrada del área y sacó un remate que superó a la guardameta Mary Earps para el 1-0.

    El equipo dirigido por Jonatan Giráldez mantuvo la presión. Un centro de Lindsey Heaps encontró a la atacante francesa Vicki Bècho, que conectó de cabeza. Era el 2-0 a los 35 minutos. Luego, a los 40′, se repitió la conexión entre las mismas futbolistas para poner el 3-0 e instalar la goleada al cierre de la primera parte.

    En ese tramo del encuentro, justo en los instantes finales de la fracción inicial, apareció por primera vez con relevancia la figura de Endler. Dos minutos después del segundo gol, la chilena ganó un mano a mano frente a Romée Leuchter, evitando el descuento inmediato del PSG.

    La arquera volvió a intervenir a los 42’, cuando Sakina Karchaoui llegó hasta línea de fondo y asistió a Jennifer Echegini. El remate obligó a Endler a reaccionar con una atajada abajo.

    La segunda mitad fue mucho más friccionada. PSG adelantó sus líneas. OL Lyonnes perdió precisión en la salida. A los 63 minutos llegó el descuento. Alice Kanjinga, recién ingresada, apareció sola en el segundo palo y definió de primera, dejando sin opciones a la portera chilena.

    El conjunto parisino intentó sostener la presión, principalmente por la banda izquierda con Karchaoui. Sin embargo, Lindsey Heaps llevó la tranquilidad para el equipo de la capitana de la Roja marcando el 4-1 definitivo a los 74 minutos. El marcador no volvió a moverse y Endler terminó celebrando otra consagración en Francia.

    “Estoy rodeado de jugadores de talla mundial, con la confianza que me han dado el entrenador y los jugadores del grupo, solo puedo hacerlo bien, es gracias a ellos”, señaló Bècho, la goleadora del encuentro, a la televisión francesa para explicar su actuación.

    La chilena sigue ampliando su palmarés desde su llegada a Lyon. Ya suma cuatro ligas francesas, dos Supercopas de Francia, dos Copas de Francia, una Champions League y la reciente Copa de la Liga obtenida esta temporada. Además, mantiene abiertas las opciones de cerrar un curso perfecto.

    Tras conquistar la Copa de Francia, OL Lyonnes todavía debe disputar las semifinales de la Division 1 frente a Nantes. En la otra llave se enfrentarán París FC y PSG, por lo que existe la posibilidad de una nueva final entre ambos equipos.

    El gran objetivo, sin embargo, sigue siendo la Champions League. El cuadro de Endler avanzó a la definición tras eliminar a Arsenal en semifinales y disputará el título continental frente al Barcelona el próximo 23 de mayo en Noruega.

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