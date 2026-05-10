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    Senador Calisto queda con arraigo nacional tras reformalización por fraude al fisco de más de $105 millones

    El Juzgado de Garantía de Coyhaique amplió 60 días el plazo de investigación para el cierre de las diligencias pendientes.

    Por 
    Javiera Ortiz
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó este domingo la medida cautelar de arraigo nacional contra el actual senador Miguel Ángel Calisto, imputado por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado.

    El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, junto al fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, presentaron una actualización del monto defraudado, fijado en $105.554.697, superando los $103 millones calculados anteriormente.

    Libedinsky precisó que, a solicitud del ente persecutor, decretaron arraigo nacional y la prohibición de comunicación con los otros imputados de la causa, específicamente con Carla Graf Toledo y Roland Cárcamo Catalán.

    Adicionalmente, el tribunal accedió a la petición de la Fiscalía de ampliar el plazo de investigación por otros 60 días, debido a que aún restan diligencias instruidas a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Los hechos

    De acuerdo con la formalización, los hechos se remontan al periodo en que Calisto se desempeñaba como diputado, entre 2018 y 2022.

    Según la tesis del Ministerio Público, el parlamentario se habría aliado con Roland Cárcamo y Carla Graf, ambos funcionarios públicos, para obtener recursos fiscales de manera fraudulenta mediante contratos de asesoría parlamentaria que no habrían sido efectivamente ejecutados.

    Los dineros percibidos por Graf habrían sido destinados al beneficio personal de Cárcamo y Calisto. Además, fueron desviados a terceras personas vinculadas a un partido político, como el imputado Felipe Klein Vidal.

    La complejidad del caso aumentó tras la decisión de la Fiscalía de agrupar esta causa con otras dos investigaciones por fraude al fisco que presentan un modus operandi similar.

    Según Fiscalía, se trataría de cuatro proyectos investigados, con montos superiores a los 32 millones de pesos, provenientes de los fondos concursables del 8% FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

    Lee también:

    Más sobre:Miguél Angel CalistoRegión de AysénFraude al fiscoCoyhaiqueFiscalía

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