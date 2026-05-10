Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para defender a Venezuela en la disputa con Guyana por Esequibo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para presentar sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la soberanía de su país en la región del Esequibo en Guyana.

A su llegada, la actual mandataria dijo que “vinimos a defender la majestad y vigor del Acuerdo de Ginebra. Venezuela es la única titular del Esequibo”.

La región de Esequibo conforma dos tercios del territorio total de Guyana, aproximadamente 160 mil kilómetros. Es una zona conocida por almacenar un vasto recurso de minerales como oro, diamantes, cobre y otros.

Asimismo, hace poco más de una década se descubrió más de una decena de yacimientos de petróleo en la zona, equivalente a 11 mil millones de barriles .

Las audiencias en La Haya llevan ya varios días, en que la defensa venezolana argumenta, -al igual que ha hecho el gobierno desde hace años-, que, según el acuerdo de Ginebra de la Naciones Unidas, celebrado en 1966, Guyana estaría obligada a negociar los límites de su territorio con Venezuela.

Este tratado se dio tras los alegatos venezolanos contra el laudo arbitral de 1899, que concedía a Venezuela la desembocadura del río Orinoco y las tierras situadas a ambos lados, mientras que, a Reino Unido, las tierras situadas al este hasta el río Esequibo, acuerdo que Venezuela nunca ratificó por su parte.

Desde la independencia de Guyana en 1966, Venezuela espera que se lleve a cabo esta negociación para establecer nuevos límites y recuperar la fracción del país del que dice es suya.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd dijo el pasado lunes, día en que comenzaron las audiencias, que “para los guyaneses, la sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia, porque nos veríamos privados de la gran mayoría de nuestras tierras y de sus habitantes”.

Asimismo, señaló ante la corte internacional, que el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el país “representa una amenaza para la paz y seguridad”.

Y añadió que “enfrentarnos a las ambiciones de un vecino más grande y poderoso sobre nuestro territorio no solo ha amenazado nuestra paz y seguridad, sino que también ha frenado nuestro desarrollo”.

En abril de 2024, el entonces mandatario venezolano, Nicolás Maduro afirmó que había instalado bases militares en el Esequibo.

Mientras tanto, el gobierno de Guyana ha mantenido buenos lazos con la administración Donald Trump. De hecho, el presidente Mohamed Irfaan Ali asistió junto con otros lideres mundiales a Shields of the Americas en Estados Unidos.

Asimismo, una de las principales empresas extractistas de petróleo en el país es ExxonMobil, compañía estadounidense que maneja las marcas bencineras Exxon, Mobil y Esso.

El año pasado, Guyana denunció una incursión en sus aguas de un buque militar de Venezuela, lo que desde Caracas negaron.

Sin embargo, tras esto, el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio declaró en ese entonces que “si atacaran a Guyana o a ExxonMobil (...) sería un día muy malo, una semana muy mala, para ellos. No terminaría bien”.

Se espera que los alegatos de ambas partes terminen este lunes, aunque la corte de La Haya puede tener varios meses para deliberar un veredicto.