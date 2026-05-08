La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

Completar el álbum del Mundial de fútbol es una costumbre que se repite cada cuatro años y que atrae a un gran número de fanáticos chilenos, pese a que nuestra selección no participará en esta edición a celebrarse en México, EE.UU. y Canadá.

Abrir sobres, pegar láminas, intercambiar las repetidas y perseguir ese crack esquivo forman parte de la experiencia.

Pero en la edición 2026, la más grande en la historia de Panini, la pregunta es inevitable : ¿Cuántos sobres hay que comprar y cuánto cuesta realmente llenarlo?

Francisco Poch, Marketing Lead de Panini México, explicó en entrevista con Bloomberg Línea todos los trucos y secretos de esta nueva edición del álbum planetario.

La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar. Foto: panini_cl

¿Es más caro completar este álbum?

La versión 2026 reúne 980 láminas, con las 48 selecciones que disputarán la cita mundialista. A simple vista, podría parecer el álbum más caro de todos los tiempos.

La edición de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 tenía 670 láminas, sin embargo, ahora cada sobre incluye siete láminas en vez de las cinco que se entregaban en aquel entonces .

“Estadísticamente, y por una fórmula que nosotros encontramos, vas a requerir un porcentaje de sobres similar al de Catar para completar tu colección ”, señaló el líder de marketing a Bloomberg Línea.

¿Cuántos sobres se necesitan?

Según Poch, completar el álbum requiere en promedio entre 140 y 150 sobres , considerando el tradicional intercambio de láminas repetidas entre coleccionistas.

El número puede variar según la suerte, pero ese rango es el promedio que maneja la editorial.

¿Cuánto habría que gastar en Chile?

En Chile, el pack de 50 sobres tiene actualmente un valor de $55.000 en el sitio web de Panini. Si tomamos como referencia 150 sobres, eso equivale a tres packs.

Por lo tanto, completar el álbum del Mundial 2026 podría costar alrededor de $165.000 pesos chilenos ( más el valor del álbum ) , siempre que el promedio se cumpla y el intercambio ayude a reducir repetidas.

La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar. Foto: Panini Chile

Mitos sobre las láminas

Cada Mundial revive teorías: que algunas de las figuras están “más difíciles” o que ciertos jugadores casi no aparecen.

Desde Panini lo desmienten. “Imprimimos la misma cantidad de láminas de todos los jugadores y de todos los escudos de las selecciones” , explicó Poch al medio regional.

La percepción de escasez de figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo se debe más bien a la alta demanda: cuando alguien consigue una, la pega; si le sale repetida, no la intercambia fácilmente.

Sobre las selecciones de repechaje, el ejecutivo fue tajante: sí están circulando en cantidades normales y salen en los sobres sin ningún truco .

Eso sí, hay una excepción con una lámina de un juegador especial, según informó Bloomberg.

El creador de contenido Alan Estrada reveló tras visitar la imprenta en Italia que existe un extra sticker dorado de Messi que aparece, en promedio, una vez cada 2.000 sobres . Una rareza de colección.

En cuanto al contenido de cada sobre, el sistema de impresión garantiza que no se repita la misma lámina dentro de un mismo paquete.

Pueden salir dos jugadores de la misma selección, pero nunca el mismo jugador duplicado en el mismo sobre.