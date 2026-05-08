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    Hernán Caputto apunta alto tras la remontada de Coquimbo Unido ante Universitario en la Libertadores: “El equipo va por más”

    El técnico del equipo aurinegro destacó la reacción de su equipo tras comenzar en desventaja.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Hernán Caputto apunta alto tras la remontada de Coquimbo Unido ante Universitario en la Libertadores: “El equipo va por más”. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    La remontada de Coquimbo Unido ante Universitario dejó conforme a Hernán Caputto. El técnico valoró la reacción de su equipo tras comenzar en desventaja y destacó el carácter mostrado por sus dirigidos en el 2-1 conseguido en la Copa Libertadores.

    El entrenador puso énfasis en el peso del triunfo conseguido en el puerto y que los mantiene en la pelea por avanzar a octavos de final. “La vida misma está para romper paradigmas. En este caso, la historia nos favorece al ganar un partido aquí”, señaló tras el encuentro.

    Coquimbo Unido venció a Universitario. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Caputto también remarcó la ambición de su escuadra, que logró revertir el marcador luego del gol anotado por Álex Valera en el primer tiempo. “El equipo va por más, quiere más. Nos encontramos con un resultado adverso, creo que inmerecido, pero así es el fútbol. Nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos, los tres puntos”, comentó.

    El cuadro pirata tuvo un segundo tiempo muy distinto. En el complemento apareció la figuras de Guido Vadalá para concretar la remontada.

    El DT también abordó la reacción del público durante el trámite del partido y valoró la entrega de sus jugadores pese a los momentos de tensión. “La gente a veces se impacienta, tiene poca tolerancia, pero esto dura 90 minutos y el equipo se entrega por entero. Eso es lo que más me reconforta. Estoy muy contento por el triunfo, siento que es muy importante, pero sobre todo la manera”, sostuvo. Con la victoria, Coquimbo Unido llegó a siete puntos en el Grupo B.

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