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    Al menos cinco personas muertas y 46 heridas tras incendio en centro comercial de México

    El siniestro que afectó al mall Plaza Fiesta Las Palmas, en la localidad sinaloense de Los Mochis, se generó en la cocina del supermercado Casa Ley. Las llamas se propagaron rápidamente por pasillos y locales del lugar, obligando a la evacuación inmediata de clientes y trabajadores.

    Por 
    Lya Rosen
    Incendio en centro comercial Plaza Las Palmas, en el ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Imagen redes sociales.

    Un devastador incendio afectó este jueves a un centro comercial ubicado en la ciudad de Los Mochis, en el estado mexicano de Sinaloa, dejando al menos cinco personas muertas y 46 heridas e intoxicadas, de acuerdo con cifras oficiales.

    El siniestro se declaró a las 14:00 horas (18:00 horas de Chile) en Plaza Fiesta Las Palmas, mall ubicado en pleno centro de la localidad sinaloense, específicamente en la cocina del supermercado Casa Ley.

    En cuestión de minutos, las llamas se propagaron por pasillos y locales del lugar, lo que obligó a la evacuación inmediata de clientes y trabajadores, como informó Meganoticias México.

    “Cuatro muertos, cuatro cuerpos visibles, nos adelantan que viene en proceso uno más, no se vaya a dar una confusión, va a ser un procesamiento muy prolongado”, detalló en un primer momento a la prensa local el Vicefiscal de la Zona Norte, Arnoldo Serrano.

    “Vamos a hacer contacto con los familiares y se va a compartir un enlistado con las personas lesionadas”, añadió Serrano, como consignó Debate de Sinaloa.

    Por su parte, el titular de la Protección Civil estatal, Aurelio Roy Navarrete, explicó que un total de 46 personas resultaron heridas por golpes con los objetos que se desprendieron por el fuego, además de por quemaduras e intoxicarse al respirar el denso humo negro que se concentró en el lugar.

    “Comentarles que en la Secretaría de Salud nos informa que ya hay pacientes dados de alta, 20 atendidos aquí, 26 en distintos hospitales, que solamente quedan 17, la condición lo diría la Secretaría de Salud en su momento y el nombre de las personas”, apuntó Navarrete.

    Incendio en Plaza Fiesta Las Palmas, en el centro de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Imagen redes sociales.

    Conforme avanzaron las labores de rescate y revisión dentro del inmueble afectado por las llamas, las autoridades confirmaron el aumento en el número de víctimas mortales, llegando a un total de cinco.

    El siniestro movilizó a bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, mientras equipos de emergencia trabajaban para contener el fuego y buscar posibles atrapados.

    Varias personas registraron en videos cómo el incendio se fue propagando con rapidez por distintas tiendas contiguas a Casa Ley, mientras objetos bloqueaban las salidas de centro comercial situado a menos de dos kilómetros del Palacio Municipal de Los Mochis.

    “Estábamos viendo cómo se estaba cayendo todo y cómo estaba saliendo la gente; empezó a salir humo y comenzó a oler a gas”, comentó un trabajador a Meganoticias.

    Después de casi cuatro horas de trabajo, se logró sofocar cerca del 80% del incendio, mientras el área fue acordonada y se realizó el cierre de las calles cercanas al sector como medida preventiva.

    Las labores de revisión, enfriamiento y control del siniestro continuaban en el lugar, mientras se investigan las causas que originaron el siniestro. Los miembros de la Guardia Nacional y Ejército mexicano, así como también policías locales y Bomberos de la región ubicada al norte de Sinaloa continuaban resguardando la plaza.

    Más sobre:MéxicoIncendioCentro comercialLos MochisSinaloaPlaza Fiesta Las PalmasMuertosHeridosMundo

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