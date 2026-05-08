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    Argentina acusa a la OMS de usar el hantavirus para “condicionar una decisión soberana”

    El Ministerio de de Salud transandino afirmó que "no necesita pertenecer a la OMS" para "trabajar con otros países", luego de que Tedros Adhanom Ghebreyesus se refiriera a la posibilidad de que la Casa Rosada se replantee regresar al organismo que abandonó en marzo pasado.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Una bandera argentina ante la Casa Rosada, en Buenos Aires. Foto: Europa Press/Contacto/Virginia Chaile - Archivo Europa Press/Contacto/Virginia C

    El Ministerio de Salud de Argentina (MSAL) acusó este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de “usar” el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius para “condicionar una decisión soberana” del país, cuyo Gobierno hizo efectiva su salida del organismo en marzo pasado.

    “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”, subrayó la cartera en un comunicado, donde además afirmó que esta coyuntura “demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política”.

    El texto ministerial transandino se dio a conocer horas después de que el director de la autoridad sanitaria mundial, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refiriera a la posibilidad de que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos se replanteen regresar al organismo, al verse “afectados” por el brote de esta infección respiratoria a la cual, remarcó, “no le importan” las fronteras ni la política.

    “Creo que se replantearán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria porque a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, reflexionó Tedros en una rueda de prensa este mismo jueves.

    Tedros Adhanom Ghebreyesus

    Con relación a los casos de hantavirus, el ministerio de Salud Pública argentino aseguró mantener “activo” el “monitoreo epidemiológico preventivo”, junto con sostener el intercambio de información con otros países y trabajar “junto a las jurisdicciones” para “reconstruir el recorrido de los primeros casos”.

    En esa misma línea, la autoridad sanitaria transandina reivindicó la “capacidad técnica y decisión política” del país para “proteger la salud de la población”.

    Por ello, argumentó que se “sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud, en el ámbito regional” y “sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias”.

    De este modo, el comunicado de la cartera recoge la categórica afirmación del gobierno federal que Argentina “no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”.

    “La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias”, apunta el texto, añadiendo que “los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano”.

    Estas palabras van en línea con el argumento ofrecido por la Casa Rosada cuando abandonó la OMS, alegando entonces “profundas discrepancias” en torno a la gestión de la pandemia de Covid-19 y en aras de la “soberanía” nacional en temas de salud.

    Más sobre:ArgentinaOMSMinisterio de SaludHantavirusCrucero MV HondiusTedros Adhanom GhebreyesusMundo

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