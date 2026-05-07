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    Culto

    Masquemusica presenta su nuevo disco “La Belleza de Lo Roto”: sanar, reír y seguir después del quiebre

    La destacada artista estrena su segundo larga duración ya disponible en las diferentes plataformas. Lo apoyará con una gira por 8 ciudades confirmadas que comienza en este mes, mientras que el lanzamiento en Santiago está agendado para el 18 de junio en el GAM.

    Por 
    Equipo de Culto
    JUAN MATURANA

    “La Belleza de lo Roto”, el segundo larga duración de Masquemusica, es un viaje íntimo por aquellas fisuras, recovecos y quiebres que quedan cuando el sufrir llega. Y se instala. Hasta atravesarnos y dejar marcas. Algunas evidentes, otras invisibles. Pero ahí están, como demostración de lo vivido pero, por sobre todo, de lo aprendido.

    Entre llanto, abandono e inseguridad, el sufrir dio a la cantautora con 11 canciones cuyo hilo conductor es el mismo. Las fracturas que nos acompañan a lo largo del vivir. Las amorosas, amistosas y personales. Porque aquí, lo roto no es un final. Es el punto de partida para algo nuevo.

    “La Belleza de lo Roto” es un trabajo desde honestidad y vulnerabilidad, un punto de vista crudo y que sin embargo las transforma en un visión iluminada sobre lo hermoso de pasar por la transición del quiebre a un nuevo punto de partida.

    “Porque el dolor es un motor. Como el amor, como la rabia. Estar rota es sentir que nos vamos a morir o que, quizás, no vale la pena seguir. Porque no es fácil dimensionar el aprendizaje cuando lo estamos experimentando, pero “Tarde o Temprano” nos transformamos en una nueva versión”, comenta Masquemusica.

    Junto a su banda, compuesta por Dj Pérez, Felipe Metraca, Oddó y Ed Neidhardt, Masquemusica crea un universo musical que bebe del jazz, el pop, el acid jazz, el funk, el indie y su ya reconocible neo soul. A este viaje suma las colaboraciones de Pablo Ilabaca en “Digo Adiós”, Ruzica Flores en “Game Over”, Javiera Electra en “El placer de ser tú” y Matiah Chinaski en “Imperceptibles”.

    Durante este proceso Masquemusica estrenó tres singles previos destacados como “10 Días”, “Lo Siento”, canción fue considerada en la playlist EQUAL de Spotify durante enero, donde su imagen se proyectó en el Times Square, uno de los espacios públicos más reconocidos de Nueva York; y el tercer single “Digo Adiós” junto a Pablo Ilabaca.

    A este estreno se suma a la anunciado tour de “La Belleza de lo Roto”, una gira que recorrerá Temuco (14 de mayo), Pucón (15 de mayo), Osorno (16 de mayo), Valdivia (28 de mayo), Puerto Montt (11 de junio), Concepción (12 de junio), Chillán (13 de junio), Valparaíso (19 de junio) y el lanzamiento en Santiago en el Centro GAM, programado para el 18 de junio.

    Más sobre:MasquemusicaLa Belleza de lo RotoGAMMúsicaMúsica Culto

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