Instruyen aislamiento preventivo de dos ciudadanos chilenos por brote de hantavirus en crucero MV Hondius

El Ministerio de Salud (Minsal) informó esta tarde que se instruyó el aislamiento preventivo de dos ciudadanos chilenos que se encuentran a bordo del crucero MV Hondius, en el cual se detectó un brote de hantavirus que ha causado la muerte de tres personas y que mantiene a los tripulantes de la embarcación confinados en sus camarotes.

De acuerdo con la cartera, estas dos personas subieron al crucero MV Hondius en medio de su trayecto y que “si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus”.

Tras reiterar sus compromiso de mantener informada a a la ciudadanía respecto de la materia, el Minsal recordó, mediante un comunicado, que la Ley de Derechos y Deberes del Paciente prohíbe entregar cualquier antecedente clínico, personal o de identidad de las personas que se encuentran bajo seguimiento o atención de salud.

Descartan exposición en Chile

La información se conoce el mismo día en que la cartera liderada por la ministra May Chomalí emitió otro comunicado, en el cual aseguró que la exposición al virus no habría ocurrido en Chile.

Esto, luego de que se conociera que dos de los pasajeros fallecidos -una pareja holandesa-, había recorrido el país antes de subir al crucero, que zarpó el pasado 1 de abril en la ciudad Ushuaia, en Argentina, con rumbo a Cabo Verde, en África.

Sin embargo, desde el Minsal aclararon que “los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”.

Aún más, indicaron que en Chile, la cepa Andes del hantavirus es el “único agente etiológico confirmado de hantavirus humano” y que el último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019.