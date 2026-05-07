Minsal afirma que exposición del hantavirus en crucero MV Hondius “no habría ocurrido” en Chile

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió un comunicado respecto al fatal brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, embarcación cuyos tripulantes permanecen confinados en sus camarotes tras la muerte de tres personas producto de este virus.

El barco zarpó el pasado 1 de abril en la ciudad Ushuaia, en Argentina, con rumbo a Cabo Verde, en África. Uno de los antecedentes que alertó a las autoridades chilenas es que dos de los pasajeros fallecidos, una pareja holandesa, había recorrido Chile antes de subir al crucero.

Al respecto, el Minsal informó que, “de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino”.

En ese sentido, señalaron que “los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país".

“En Chile, el virus Andes es el único agente etiológico confirmado de hantavirus humano. Su reservorio corresponde al ratón de cola larga, especie presente entre las regiones de Atacama y Magallanes”, indicaron.

Asimismo, precisaron que “a diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente, entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado”.

“El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, indicaron.

No obstante, aseguraron que el Minsal “mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025 y reforzada en enero de este año, donde se reitera la relevancia de la vigilancia en todos los equipos de salud del país para la alerta temprana y oportuna de los casos, además de intensificar la comunicación de riesgo".

“El Ministerio de Salud continuará monitoreando la situación y mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales", afirmaron.