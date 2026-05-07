Cuatro camionetas quemadas deja ataque incendiario a empresa en Collipulli

Cuatro camionetas fueron quemadas al interior de una empresa forestal en la comuna de Collipulli, en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía.

El hecho se registró alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando desconocidos ingresaron a la empresa Safco ubicada en el kilómetro 0,4 de la Ruta 49, prendiendo fuego a los vehículos.

Según detalló el comandante Raúl Quintanilla, Prefecto(s) de Malleco, “personal de Carabinero se trasladó al lugar constatando la quema de 4 vehículos estacionados en el interior de dicha empresa”.

En el lugar además se habría encontrado una pancarta.

Al lugar también llegó personal de Bomberos de Collipulli, quienes trabajaron en extinguir las llamas.

La Fiscalía instruyó la concurrencia de equipos especializados de Labocar y OS9 de Carabineros, con el fin de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Este hecho se produce a menos de 24 horas de que se efectuara un operativo policial en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, el cual dejó cinco personas detenidas.