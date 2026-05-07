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    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito

    El banco de inversión Panmure Liberum, quien acertó los títulos de Alemania, Francia y Argentina, publicó el pronóstico para la edición de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    A pocas semanas de que comience el Mundial de Norteamérica 2026 comienzan a surgir algunos pronósticos sobre qué selección levantará el trofeo de la competencia.

    Uno de estos es el del banco de inversión Panmure Liberum, el que destaca por haber acertado en las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo, escogiendo a Alemania en Brasil 2014, a Francia en Rusia 2018 y a Argentina en Qatar 2022.

    Según la proyección, 2026 traerá un nuevo campeón del mundo: la selección de Países Bajos conseguirá levantar la copa.

    La metodología

    El pronóstico que fue entregado por el jefe de la firma, Joachim Klement, contempla un análisis bastante particular para definir al ganador del torneo. Según explicó, el modelo se construye a partir de variables como el PIB per cápita, el tamaño de la población, la temperatura media de cada país, la ventaja de ser anfitrión y los puntos del ranking FIFA.

    Con base a estos datos, consigue explicar el 55% del rendimiento de las selecciones en una Copa del Mundo. Claro que admite también que el 45% restante corresponde a la suerte.

    Si bien también advierte que estas proyecciones tienen más bien un tono lúdico e irónico que no debe tomarse como una verdad indiscutible, su historial ha sido exitoso.

    Así, tras los análisis, el modelo no encontró a España, Francia, Inglaterra, Argentina o Brasil como los ganadores. El camino pone a Países Bajos y a Portugal disputando la final, siendo la Naranja Mecánica la triunfadora.

    Las sorpresas

    Brasil, uno de los favoritos históricos de cualquier Copa del Mundo, quedaría eliminado en la ronda de 32 a manos de Japón, en lo que el propio Klement califica como “posiblemente uno de los mayores batacazos en la historia del torneo”. España e Inglaterra tampoco llegarían al último partido: los españoles caerían ante Países Bajos y los ingleses ante Portugal en semifinales. Francia, por su parte, también quedaría en el camino de los neerlandeses antes de la final.

    El recorrido de Países Bajos hasta la definición incluiría victorias ante Marruecos en la ronda de 32, Canadá en octavos, y luego Francia y España en los cruces siguientes. Portugal, por su parte, tendría que superar a Inglaterra y a Argentina para llegar a la final. “Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar”, señala el texto de Panmure Liberum.

    “Históricamente, Países Bajos es, posiblemente, la mejor selección del mundo que nunca ganó una Copa del Mundo, después de haber perdido tres finales. Portugal, de manera similar, siempre fue un buen equipo, pero, salvo la Eurocopa 2016, tampoco ganó títulos importantes”, escribió Klement

    El campeón, eliminado en cuartos de final

    Argentina, según este modelo, no podrá meterse en la final de la competencia. En la fase de grupos, Argentina aparece como la más sólida del torneo: el informe le asigna un 91% de probabilidades de terminar entre los dos primeros de su zona, por delante de Austria, Argelia y Jordania.

    El camino de la Albiceleste se frena contra Portugal en los cuartos de final. “El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada. Pero, a diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”, remarcó.

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    Más sobre:FútbolMundialNorteamérica 2026

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