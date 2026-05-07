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    Hantavirus: Preocupación en Tenerife por la llegada del crucero, mientras se busca al paciente cero

    En las Islas Canarias, reina la preocupación y la confusión alrededor del crucero Hondius, donde ha estallado un brote de hantavirus. Mientras se espera que el barco llegue a la isla de Tenerife este sábado para recoger y evacuar pasajeros el próximo lunes, los habitantes están preocupados.

    Por 
    Vicenta Linares y Nicolas Kirilowits/RFI
    Foto: Oceanwide Expeditions

    Frente al hospital principal de Tenerife, el tema está en la mente de todos. Poco conocido, el hantavirus recuerda al coronavirus. Recuerdos dolorosos para los habitantes de la isla, que están pensando en lo peor y están preocupados por el personal médico.

    “No hay recursos para meter aquí a una población, porque entonces después son las personas que están infectadas dentro del mismo hospital, sin tener que ver con eso. Esa es mi opinión y la digo certeramente, preocupa más por el personal del hospital, y que no traigan más gente para Canarias”, dice un paciente que lleva hospitalizado más de un mes.

    Normalmente acogedores, los isleños se sienten ofendidos por las decisiones tomadas y que los conciernen. ¿Por qué el archipiélago fue elegido para afrontar este problema? La pregunta está en las mentes, mientras muchos residentes juzgan duramente el estado de su sistema sanitario.

    Hay que tener “en cuenta que nuestro hospital siempre está saturado, y no estamos preparados para llevar a cabo un problema así”, afirma una mujer. “¿Canarias por qué? ¿Por qué se elige Canarias? ¿No hay otros lugares donde desviar el barco?”, enfatiza un hombre.

    Según el Ministerio de Salud español, se espera que el crucero llegue a un puerto industrial en el sur de la isla de Tenerife este sábado. A bordo iban más de 140 pasajeros, también muy preocupados.

    Expertos argentinos viajan a Tierra del Fuego

    Mientras tanto, el Ministerio de Salud argentino ha anunciado que enviará a expertos a Ushuaia, la ciudad patagónica de donde zarpó el crucero, para analizar roedores en busca de la “posible presencia del virus”.

    Equipos técnicos viajarán a la capital de la provincia de Tierra del Fuego “para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales”, detalló el comunicado.

    La pareja de neerlandeses que falleció recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero. “Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas”, indicó el Ministerio de Salud argentino, que rastreó los ingresos y egresos.

    No se ha confirmado que los casos registrados en el barco se hayan infectado en Argentina. Desde 1996, cuando comenzó a ser obligatorio el registro, no se ha identificado la presencia de la cepa Andes, la única que puede transmitirse entre personas, en Tierra del Fuego. Circula en cambio en las provincias patagónicas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile.

    Más sobre:HantavirusCruceroTenerifeEspañaPaciente ceroCanariasUshuaiaChileArgentinauruguayaMundo

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