Capitán de Cruzeiro lanza potente crítica por el arbitraje ante la UC y cuestiona el estado de la cancha del Claro Arena

Universidad Católica y Cruzeiro sellaron un empate sin goles en el Claro Arena, que deja a los cruzados como líderes del Grupo D en la Copa Libertadores. Tras el encuentro, Lucas Romero, capitán del conjunto brasileño, realizó una dura crítica.

Primero, el mediocampista valoró el hecho de que su equipo rescatara un punto tras haber jugado casi todo un tiempo con un futbolista menos. No obstante, también cuestionó al árbitro por la expulsión de Keny Arroyo, además de lanzar un dardo por el estado de la cancha.

“Desde el primer momento salimos a buscar la victoria, necesitábamos los tres puntos, pero sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival. Además, tuvimos la dificultad de la lluvia, la cancha no estaba en el mejor estado, y después nos quedamos con uno menos al inicio del segundo tiempo”, comenzó señalando Romero en zona mixta.

Sobre la tarjeta de Arroyo fue tajante: “Para mí, fue mal expulsado. Fue una mala decisión del árbitro y también del VAR por no haberlo corregido. A nosotros nos explicaron que si pisamos el pie de un rival, es tarjeta amarilla y no roja. Entonces, siento que el árbitro se equivocó”, añadió el argentino.

Romero se refirió a la intensa lluvia que afectó el estado del campo del Claro Arena: “Por el material que tiene el campo, por momentos parecía que estaba como encharcado. La pelota se detenía, no rodaba bien, pero esta situación fue así tanto para Católica como para nosotros”, indicó.

De todas maneras, el volante valoró la igualdad por el contexto del encuentro. “Pese a todo, nos llevamos un punto y le damos valor por las circunstancias del partido, por habernos quedado con uno menos”, sentenció el capitán de Cruzeiro, que es segundo por tener una peor diferencia de gol que la UC.