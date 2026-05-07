Entre aplausos Chile inaugura Pabellón “Inter-Reality” en la 61° Bienal de Venecia

La tarde del miércoles 6 de mayo entre sostenidos aplausos de los asistentes, se inauguró oficialmente en la 61° Bienal de Arte de Venecia Inter-Reality, Pabellón de Chile, a cargo del artista Norton Maza, co-curado por Marisa Caichiolo y Dermis León, con la gestión de Claudia Pertuzé. El proyecto nacional corresponde a una instalación inmersiva a gran escala, multisensorial, que juega con la ilusión, el simulacro y las perspectivas, articulando un campo perceptivo complejo que desafía los puntos de vista del espectador. A su vez, aborda problemáticas como la migración, la crisis ecológica, los conflictos geopolíticos, desinformación y las tensiones políticas.

“Estoy contento y emocionado de representar a Chile en una instancia internacional tan importante como esta. Fueron meses de intenso trabajo junto a un gran equipo interdisciplinar que me acompañó desde el primer minuto en este proyecto y al que agradezco profundamente”, dijo el artista Norton Maza, quien además añadió: “Inter-Reality es una propuesta artística contemporánea y contingente que no solo tiene que ver con Chile, sino con situaciones que suceden —o podrían suceder— en distintas partes del mundo, por lo que a los espectadores seguramente les resonará lo que ven”.

Al ingresar a la sala, los asistentes podrán observar una estructura arquitectónica a gran escala —situada sobre una roca— de la que emerge un poste eléctrico con generadores recubiertos en oro, y en la que se posa un Halcón Harris (ave rapaz). Mientras que, a través de cuatro pequeños miradores circulares, podrán mirar al interior y ver dioramas de paisajes clásicos acompañados de movimiento y sonido. Complementan la instalación una figura humana, una escalera de embarque y un casco de piloto de combate, que acompañan al espectador hacia puntos de vista alternativos de la pieza central. Todos estos componentes invitan a reflexionar sobre la memoria, la responsabilidad cívica y la interrelación entre poder, verdad y libertad.

Inter-Reality abre un espacio para un diálogo crítico, ético y colectivo, ejemplificando la práctica colaborativa del artista, a través de la integración de música original, tecnologías avanzadas y elementos hiperrealistas.

En la apertura participó Florencia Loewenthal, secretaria ejecutiva de Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas y comisaria del proyecto. También estuvo presente Paola Palma, consejera jefa de cancillería-encargada de negocios de la Embajada de Chile en Italia; Daniela Aravena, encargada del Área de Artes Visuales y Arquitectura de la DIRAC; Andrea Pacheco González, miembro del jurado que seleccionó a este proyecto para representar a Chile; además de una serie de artistas, galeristas y corresponsales nacionales e internacionales. Por otro lado, a lo largo del día, el Pabellón recibió un total de 5.200 visitantes.

“Hoy inauguramos el Pabellón de Chile en la Bienal, que vuelve a la Sala dell’Isolotto, uno de los lugares más relevantes y concurridos al interior de la Bienal. La participación chilena es posible gracias a un gran despliegue interministerial, algo que comprende un desafío, dada las características de la ciudad de Venecia y las exigencias que tiene el trabajo a distancia. Observándolo en vivo y en directo, puedo reafirmar la potencia visual y reflexiva que tiene el trabajo y la obra de Norton Maza, algo indiscutible”, recalcó la secretaria ejecutiva de Artes de la Visualidad, Florencia Loewenthal.

La participación de Chile en la 61° Bienal de Arte de Venecia corresponde a una colaboración interinstitucional entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la División de Culturas, Artes, Patrimonio y Diplomacia Pública (DIRAC), junto con la Embajada de Chile en Italia. Este proyecto también es posible gracias al auspicio de Insesa Ingeniería y Servicios; Building Bridges Art Foundation, Pacífico Research, Inmobiliaria Paz y OGZero.