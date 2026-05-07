SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Entre aplausos Chile inaugura Pabellón “Inter-Reality” en la 61° Bienal de Venecia

    Durante la jornada de preapertura de la Bienal, alrededor de 5.200 personas, visitaron el pabellón nacional a cargo del artista Norton Maza, que este año regresó a la emblemática Sala dell’Isolotto, ubicada en el Arsenal de Venecia. La participación de Chile en la 61° Bienal de Arte de Venecia corresponde a una colaboración interinstitucional encabezada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Por 
    Equipo de Culto
    Crédito: Norton Maza

    La tarde del miércoles 6 de mayo entre sostenidos aplausos de los asistentes, se inauguró oficialmente en la 61° Bienal de Arte de Venecia Inter-Reality, Pabellón de Chile, a cargo del artista Norton Maza, co-curado por Marisa Caichiolo y Dermis León, con la gestión de Claudia Pertuzé. El proyecto nacional corresponde a una instalación inmersiva a gran escala, multisensorial, que juega con la ilusión, el simulacro y las perspectivas, articulando un campo perceptivo complejo que desafía los puntos de vista del espectador. A su vez, aborda problemáticas como la migración, la crisis ecológica, los conflictos geopolíticos, desinformación y las tensiones políticas.

    “Estoy contento y emocionado de representar a Chile en una instancia internacional tan importante como esta. Fueron meses de intenso trabajo junto a un gran equipo interdisciplinar que me acompañó desde el primer minuto en este proyecto y al que agradezco profundamente”, dijo el artista Norton Maza, quien además añadió: “Inter-Reality es una propuesta artística contemporánea y contingente que no solo tiene que ver con Chile, sino con situaciones que suceden —o podrían suceder— en distintas partes del mundo, por lo que a los espectadores seguramente les resonará lo que ven”.

    Al ingresar a la sala, los asistentes podrán observar una estructura arquitectónica a gran escala —situada sobre una roca— de la que emerge un poste eléctrico con generadores recubiertos en oro, y en la que se posa un Halcón Harris (ave rapaz). Mientras que, a través de cuatro pequeños miradores circulares, podrán mirar al interior y ver dioramas de paisajes clásicos acompañados de movimiento y sonido. Complementan la instalación una figura humana, una escalera de embarque y un casco de piloto de combate, que acompañan al espectador hacia puntos de vista alternativos de la pieza central. Todos estos componentes invitan a reflexionar sobre la memoria, la responsabilidad cívica y la interrelación entre poder, verdad y libertad.

    Inter-Reality abre un espacio para un diálogo crítico, ético y colectivo, ejemplificando la práctica colaborativa del artista, a través de la integración de música original, tecnologías avanzadas y elementos hiperrealistas.

    En la apertura participó Florencia Loewenthal, secretaria ejecutiva de Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas y comisaria del proyecto. También estuvo presente Paola Palma, consejera jefa de cancillería-encargada de negocios de la Embajada de Chile en Italia; Daniela Aravena, encargada del Área de Artes Visuales y Arquitectura de la DIRAC; Andrea Pacheco González, miembro del jurado que seleccionó a este proyecto para representar a Chile; además de una serie de artistas, galeristas y corresponsales nacionales e internacionales. Por otro lado, a lo largo del día, el Pabellón recibió un total de 5.200 visitantes.

    “Hoy inauguramos el Pabellón de Chile en la Bienal, que vuelve a la Sala dell’Isolotto, uno de los lugares más relevantes y concurridos al interior de la Bienal. La participación chilena es posible gracias a un gran despliegue interministerial, algo que comprende un desafío, dada las características de la ciudad de Venecia y las exigencias que tiene el trabajo a distancia. Observándolo en vivo y en directo, puedo reafirmar la potencia visual y reflexiva que tiene el trabajo y la obra de Norton Maza, algo indiscutible”, recalcó la secretaria ejecutiva de Artes de la Visualidad, Florencia Loewenthal.

    La participación de Chile en la 61° Bienal de Arte de Venecia corresponde a una colaboración interinstitucional entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la División de Culturas, Artes, Patrimonio y Diplomacia Pública (DIRAC), junto con la Embajada de Chile en Italia. Este proyecto también es posible gracias al auspicio de Insesa Ingeniería y Servicios; Building Bridges Art Foundation, Pacífico Research, Inmobiliaria Paz y OGZero.

    Más sobre:ArteBienal de VeneciaArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El discurso que Máximo Pacheco no pudo leer en la Cámara de Diputados

    Cómo será el supermercado PriceSmart en Chicureo que costará casi US$10 millones

    El adiós de José Miguel Benavente en la Corfo: La definición de montos de ingreso por litio “no ha funcionado”

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.

    Kaiser cuestiona resistencia de Matthei a megarreforma de Kast y recibe la respuesta de la exalcaldesa

    Lo más leído

    1.
    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    2.
    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    3.
    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    4.
    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

    5.
    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Rating del miércoles 6 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 6 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.
    Chile

    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.

    Kaiser cuestiona resistencia de Matthei a megarreforma de Kast y recibe la respuesta de la exalcaldesa

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    El discurso que Máximo Pacheco no pudo leer en la Cámara de Diputados
    Negocios

    El discurso que Máximo Pacheco no pudo leer en la Cámara de Diputados

    Cómo será el supermercado PriceSmart en Chicureo que costará casi US$10 millones

    El adiós de José Miguel Benavente en la Corfo: La definición de montos de ingreso por litio “no ha funcionado”

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius
    Tendencias

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores
    El Deportivo

    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores

    Capitán de Cruzeiro lanza potente crítica por el arbitraje ante la UC y cuestiona el estado de la cancha del Claro Arena

    Iquique recibe por primera vez del circuito 5150 TRIATHLON

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Entre aplausos Chile inaugura Pabellón “Inter-Reality” en la 61° Bienal de Venecia
    Cultura y entretención

    Entre aplausos Chile inaugura Pabellón “Inter-Reality” en la 61° Bienal de Venecia

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán
    Mundo

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    Marco Rubio visita el Vaticano tras las tensiones entre Trump y León XIV

    León XIV recibe a Marco Rubio en el Vaticano, tras las críticas de Trump al Papa

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera