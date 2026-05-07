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    ¿Era penal? El pisotón sobre Gary Medel que desató la furia en la UC ante Cruzeiro

    El Pitbull pidió infracción dentro del área en la última jugada del partido. El árbitro Andrés Rojas desestimó sus reclamos y el VAR tampoco advirtió la acción.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica igualó ante Cruzeiro en un partido que dejó una fuerte polémica en los minutos finales. La UC reclamó un posible penal sobre Gary Medel que ni el árbitro Andrés Rojas ni el VAR consideraron revisable.

    La acción ocurrió tras un centro de Jimmy Martínez al área. El Pitbull fue en busca el balón cerca de la línea de fondo y, en la disputa, se encontró con Gerson. Las repeticiones mostraron un evidente pisotón del futbolista de Cruzeiro sobre el volante.

    En cámara lenta se aprecia cómo el jugador brasileño comete una infracción sobre Medel en medio de la acción. Pese a los reclamos de los futbolistas de la UC, el juez del encuentro dejó seguir y tampoco fue llamado desde el VAR para revisar la jugada. Cobró saque de arco y luego dio por terminado el encuentro.

    Después del compromiso, Medel lamentó la oportunidad desperdiciada por Universidad Católica, especialmente considerando que el equipo jugó con un hombre más durante parte del encuentro. “Obviamente sigue la ilusión. Estamos con siete puntos. Desaprovechamos esta oportunidad, porque teníamos un hombre más. No supimos concretar las ocasiones. Tiramos muchos centros pero en dirección a nada. A mejorar y a enfocarnos en lo que viene el domingo”, señaló a ESPN.

    El experimentado jugador también valoró volver a sumar minutos. “Obviamente significa mucho, siempre, pero jugar de titular o entrar un minuto tiene la misma importancia. Tengo que estar con mis compañeros en todo momento. Es un momento que debo disfrutar y estoy contento en el equipo”, expresó.

    Finalmente, Medel insistió en que la UC sigue bien posicionada de cara a la definición del grupo. “Tenemos siete puntos, no es que estemos con cero o algo así. Estamos arriba. Desaprovechamos esta oportunidad de estar con nueve puntos. Como digo, vamos arriba a seguir luchando por esta ilusión con los cruzados”, cerró.

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