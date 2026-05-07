Jefe de bancada del PDG tras retiro de apoyo a megarreforma: “Lo que se entrega ayer era demasiado insuficiente”

El diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, se refirió al retiro del apoyo a la mega reforma impulsada por el Gobierno, señalando que “lo que se entrega ayer era demasiado insuficiente”.

En conversación con Radio Duna, el parlamentario además confirmó que, tras el anuncio realizado por el PDG durante la jornada del miércoles, existieron contactos con representantes del Gobierno y que incluso se mantienen abiertos para nuevas reuniones.

“Había un acuerdo que se estaba avanzando, había conversaciones entre técnicos, pero lo que se entrega ayer era demasiado insuficiente, muy lejos de poder avanzar y yo creo que ellos resienten lo que nosotros comunicamos de cara al país, pero es nuestra responsabilidad.”

De acuerdo a lo que añadió el diputado, “yo espero que efectivamente el Gobierno pueda entender que nosotros teníamos toda la disposición y siempre hemos tenido toda la disposición de diálogo, de poder avanzar, pero en las condiciones que nos entregaron, digamos, el avance de este acuerdo era imposible”.

“Hay que marcar los límites, porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo y eso tenía, independiente de que se estaba dibujando, eso tenía un marco. Y eso es lo que nosotros hoy día entendemos que se desdibuja y no de buena manera”, expresó.

Respecto a los puntos que generaron el quiebre, el parlamentario señaló que uno de los elementos centrales fue la propuesta vinculada al reembolso del IVA en pañales.

“El problema, yo creo que esta es la piedra de tope, es que los pañales lo hacen muy restrictivo”, mencionó, agregando que ellos buscaban una universalidad del beneficio, con el fin de que pueda llegar a todas las personas que lo necesitaran.

“Usted le está dando cobertura a los cinco primeros deciles. Eso en buen chileno significa que un hogar que tenga dos sueldos mínimos ya no califica, porque ahí supera el millón de pesos. Entonces eso no tiene ningún sentido”, explicó

Asimismo, el diputado mencionó que “teníamos disponibilidad para poder tener una flexibilidad con el tema de los medicamentos. Nosotros entendemos que esa era una medida más cara que la de los pañales”, añadiendo que “si ni siquiera se llega a ese mínimo, se hace imposible avanzar.”

El diputado también abordó los cuestionamientos que realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la megarreforma, apuntando que “si esta reforma dicen que los costos van a ser ciertos, pero los ingresos y el crecimiento es incierto, yo creo que entonces lo que corresponde es avanzar en compensaciones, buscar la forma de ir ajustando ciertas medidas”.

Finalmente, el diputado mencionó que “yo creo que hay muchas cosas que hay que ajustar para que esto vaya teniendo sentido realidad”, aunque apuntando que “evidentemente hay cosas que se tienen que rescatar, el tema de la permisología, nosotros necesitamos inversión para que existan trabajos de buena calidad y puedan poner dinero en el bolsillo de las personas”.