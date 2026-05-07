SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jefe de bancada del PDG tras retiro de apoyo a megarreforma: “Lo que se entrega ayer era demasiado insuficiente”

    El diputado del PDG además señaló que "siempre hemos tenido toda la disposición de diálogo, de poder avanzar, pero en las condiciones que nos entregaron, digamos, el avance de este acuerdo era imposible".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, se refirió al retiro del apoyo a la mega reforma impulsada por el Gobierno, señalando que “lo que se entrega ayer era demasiado insuficiente”.

    En conversación con Radio Duna, el parlamentario además confirmó que, tras el anuncio realizado por el PDG durante la jornada del miércoles, existieron contactos con representantes del Gobierno y que incluso se mantienen abiertos para nuevas reuniones.

    “Había un acuerdo que se estaba avanzando, había conversaciones entre técnicos, pero lo que se entrega ayer era demasiado insuficiente, muy lejos de poder avanzar y yo creo que ellos resienten lo que nosotros comunicamos de cara al país, pero es nuestra responsabilidad.”

    De acuerdo a lo que añadió el diputado, “yo espero que efectivamente el Gobierno pueda entender que nosotros teníamos toda la disposición y siempre hemos tenido toda la disposición de diálogo, de poder avanzar, pero en las condiciones que nos entregaron, digamos, el avance de este acuerdo era imposible”.

    “Hay que marcar los límites, porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo y eso tenía, independiente de que se estaba dibujando, eso tenía un marco. Y eso es lo que nosotros hoy día entendemos que se desdibuja y no de buena manera”, expresó.

    Respecto a los puntos que generaron el quiebre, el parlamentario señaló que uno de los elementos centrales fue la propuesta vinculada al reembolso del IVA en pañales.

    “El problema, yo creo que esta es la piedra de tope, es que los pañales lo hacen muy restrictivo”, mencionó, agregando que ellos buscaban una universalidad del beneficio, con el fin de que pueda llegar a todas las personas que lo necesitaran.

    “Usted le está dando cobertura a los cinco primeros deciles. Eso en buen chileno significa que un hogar que tenga dos sueldos mínimos ya no califica, porque ahí supera el millón de pesos. Entonces eso no tiene ningún sentido”, explicó

    Asimismo, el diputado mencionó que “teníamos disponibilidad para poder tener una flexibilidad con el tema de los medicamentos. Nosotros entendemos que esa era una medida más cara que la de los pañales”, añadiendo que “si ni siquiera se llega a ese mínimo, se hace imposible avanzar.”

    El diputado también abordó los cuestionamientos que realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la megarreforma, apuntando que “si esta reforma dicen que los costos van a ser ciertos, pero los ingresos y el crecimiento es incierto, yo creo que entonces lo que corresponde es avanzar en compensaciones, buscar la forma de ir ajustando ciertas medidas”.

    Finalmente, el diputado mencionó que “yo creo que hay muchas cosas que hay que ajustar para que esto vaya teniendo sentido realidad”, aunque apuntando que “evidentemente hay cosas que se tienen que rescatar, el tema de la permisología, nosotros necesitamos inversión para que existan trabajos de buena calidad y puedan poner dinero en el bolsillo de las personas”.

    Más sobre:PDGMegarreformaGobiernoJuan Marcelo Valenzuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Diputada Ossandón cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    Alcalde de Renca se suma a cuestionamientos al gobierno por seguridad: “Nos cuesta mucho ver cuál es el plan”

    Exdiputado Lavín opta por hermetismo ad portas de conocer decisión de tribunal sobre su prisión preventiva

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    Lo más leído

    1.
    La primera derrota del ministro García: Cámara rechaza idea de legislar proyecto que buscaba revertir inadmisibilidades

    La primera derrota del ministro García: Cámara rechaza idea de legislar proyecto que buscaba revertir inadmisibilidades

    2.
    PDG retira su apoyo a la megarreforma de Kast: “Lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra”

    PDG retira su apoyo a la megarreforma de Kast: “Lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra”

    3.
    Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

    Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

    4.
    Bancada RN entrega a Steinert documento con 100 medidas de seguridad y ministra afirma que serán evaluadas

    Bancada RN entrega a Steinert documento con 100 medidas de seguridad y ministra afirma que serán evaluadas

    5.
    Las reacciones parlamentrarias a la decisión del PDG de bajarse del acuerdo por megarreforma de Kast

    Las reacciones parlamentrarias a la decisión del PDG de bajarse del acuerdo por megarreforma de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios
    Chile

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Diputada Ossandón (RN) cuestiona al PDG por restarse de acuerdo por megarreforma: “No habla bien”

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio
    Negocios

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, por legislación pesquera: “En este momento preferiríamos que no se haga nada”

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito
    El Deportivo

    Modelo matemático que acertó el ganador de los últimos tres Mundiales anticipa un campeón inédito

    ¿Era penal? El pisotón sobre Gary Medel que desató la furia en la UC ante Cruzeiro

    El dardo de Fernando Zampedri en la UC tras el empate ante Cruzeiro: “Estamos primeros, ¿quién pensó que iba a ser así?"

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía
    Cultura y entretención

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    Rusia tilda de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski
    Mundo

    Rusia tilda de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    La OMS denuncia lesiones a al menos tres sanitarios en ataques contra el sur de Líbano

    Diosdado Cabello reitera que en Venezuela “no hay presos políticos”

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera