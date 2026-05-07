El dardo de Fernando Zampedri en la UC tras el empate ante Cruzeiro: “Estamos primeros, ¿quién pensó que iba a ser así?".

Universidad Católica dejó escapar una gran oportunidad en la Copa Libertadores. El empate sin goles ante Cruzeiro, en un partido donde jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre más, dejó sensaciones encontradas en San Carlos de Apoquindo. Sin embargo, el punto le permite mantenerse como líder del Grupo D.

Tras el partido, Fernando Zampedri, reconoció la frustración por no haber sacado provecho de la superioridad, aunque también valoró la posición que mantiene el equipo. “Hablamos en el camarín que no aprovechamos el hombre más, pero ellos resignaron su ataque y se pararon muy bien atrás, con una línea de cinco que no pudimos superar. Estoy contento porque se sumó”, señaló el goleador.

El delantero también remarcó lo competitivo que se volvió el grupo. “Nosotros siempre confiamos en este equipo. Es un grupo muy difícil, pero se reflejó que cualquiera puede ganar. Estamos arriba, pero quedan dos fechas y se puede dar cualquier cosa. El objetivo es conseguir los tres puntos el próximo partido”, afirmó.

Pese a la autocrítica, Zampedri lanzó un mensaje desafiante sobre el presente de Universidad Católica en el certamen continental. “Tenemos un poco de bronca por no lograr los tres puntos, pero es un grupo muy pelea. Nos quedamos con un punto que hoy sirve, esperemos al partido que viene”, indicó.

“Estamos primeros, arriba. ¿Quién pensó que iba a ser así? Pongamos los pies sobre la tierra, vamos a seguir luchando, a dar pelea hasta el final para que Católica pase a octavos”, remarcó.

La UC tuvo un jugador más casi todo el segundo tiempo.

Ampuero y Zuqui se lamentan

Uno de los más autocríticos tras el empate fue Branco Ampuero. El defensor aseguró que en el plantel existe molestia por el resultado. “Dejamos pasar una linda oportunidad. Son dos puntos perdidos que no pudimos cerrar de local. Nos duele, obviamente nos molesta, porque tuvimos un hombre de más cerca de 40 minutos”, sostuvo.

El zaguero también apuntó a la dificultad que representa competir en la Copa Libertadores y valoró las victorias obtenidas por la UC como visitante. “Es meritorio porque hemos conseguido dos triunfos en calidad de visita. Eso es súper importante y súper difícil también”, dijo.

Ampuero dejó claro que el objetivo del plantel es avanzar a octavos de final y descartó conformarse con un eventual tercer puesto que los lleve a la Copa Sudamericana. “Como se ha desarrollado el grupo de Libertadores, terminar tercero sería realmente malo. Hoy en día tenemos la primera opción de clasificar. Y así lo ve y lo siente el grupo. Esa es nuestra mayor obsesión, poder meternos en octavos de la Libertadores”, afirmó.

Además, destacó la ambición del equipo de seguir peleando en todos los frentes durante la temporada. “El grupo se puso como objetivo llegar a junio disputando todos los torneos. Estamos en un equipo grande. Tenemos la cantidad de jugadores suficientes y físicamente estamos bastante sanos todos”, cerró.

Otro que evidenció su frustración fue Fernando Zuqui. “Fue un partido difícil, contra un gran rival. Me voy caliente, por cómo se dio, intentamos ganar. La Copa Libertadores es esto. Es un punto importante, pero está la bronca de no sumar de a tres”, comentó.

El mediocampista también explicó las dificultades que tuvo la UC para encontrar espacios en ofensiva. “Tuvimos la pelota, pero no supimos entrarle a un rival que se paró en su área. Ahora hay que esperar el próximo partido”, expresó.