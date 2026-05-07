Diosdado Cabello reitera que en Venezuela “no hay presos políticos”
La afirmación del ministro del Interior y Justicia venezolano se conoce después de que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reivindicara la “libertad plena de todas las personas presas políticas” en el país caribeño ante la OEA.
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien también lidera la secretaría general del gobernante Partido Socialista Unido venezolano (PSUV), subrayó nuevamente este miércoles que en su país no existen presos políticos.
La afirmación la realizó durante su programa televisivo Con el Mazo Dando, donde, tras reiterar que en territorio venezolano “no hay presos políticos”, solicitó a la oposición “coherencia” con relación a la Ley de Amnistía, argumentando que mientras la critican, también piden que la misma los ampare.
Durante la transmisión Cabello además aseguró que “andan reclamando a narcotraficantes y tienen razón porque aquí les hemos dicho que parte del dinero para financiar conspiraciones contra Venezuela viene del narcotráfico. Por eso es que están reclamando, un poco alcaldes vagabundos que prestaron el territorio para traficar droga y asesinos”.
Las palabras del líder venezolano llegan el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reivindicó la “libertad plena de todas las personas presas políticas”, reclamando a su vez a Caracas transparencia y una visita a los centros de detención “con acceso irrestricto”.
“La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho”, advirtió el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un comunicado.
Este fue leído por la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), y, en su texto, Ralón también lamentó que en Venezuela “esto no es un exceso aislado” sino “una política de Estado, sostenida y deliberada”.
Al respecto, la Comisión cifró en 454 las personas que a abril de este año “continuarían detenidas por razones políticas”, siendo 44 de ellas mujeres, un adolescente, 286 civiles y 186 militares.
Del mismo modo, la CIDH aludió a la Ley de Amnistía referida por el propio Cabello, en la medida en que el dirigente del organismo tomó “nota” de esta norma que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 23 de abril que estaba llegando a su fin.
Fue la propia mandataria interina la que estimó en más de 8.600 las personas que se habrían beneficiado de la amnistía. Sin embargo, el comisionado puntualizó que “la sociedad civil registra apenas 186 con libertad plena, mientras 554 permanecen bajo medidas cautelares”, como “prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestar o de hablar con la prensa”.
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