Exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani sale de la UCI, pero permanecerá hospitalizado

El exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero permanecerá hospitalizado durante “algún tiempo” mientras se recupera de una neumonía, según informó su portavoz este miércoles.

“El alcalde y su familia agradecen las numerosas muestras de cariño y las oraciones que han recibido”, declaró su vocero, Ted Goodman, en un comunicado.

Mayor Rudy Giuliani is out of the ICU and will spend some time recovering before leaving the hospital.



The mayor and his family appreciate the outpouring of love and prayers sent his way.



Mayor Giuliani—the man who took down the Mafia, saved New York City, and ran toward the… — Ted Goodman (@TedCGoodman) May 6, 2026

Goodman declaró a principios de semana que Giuliani, de 81 años, había sido hospitalizado en estado crítico, pero estable. Luego detalló que al exabogado había sido diagnosticado previamente con una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que podía complicar una enfermedad respiratoria.

“El virus rápidamente afectó gravemente su organismo, lo que requirió ventilación mecánica para mantener un nivel adecuado de oxígeno y estabilizar su estado” , informó el vocero tras la internación de Giuliani el domingo.

De acuerdo con CNN, el pasado viernes el exalcalde dijo a los televidentes, en su programa de redes sociales America’s Mayor Live, que su voz no estaba “del todo bien, así que no podré hablar tan alto como de costumbre”. Poco después se le vio toser varias veces durante la transmisión en vivo.

A esto se suma que también se perdió varios episodios en abril de The Rudy Giuliani Show, en el canal de streaming LindellTV, aunque el episodio más reciente se emitió el miércoles pasado.

Giuliani alcanzó notoriedad mundial en 2001 al liderar la recuperación de Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre contra las torres del World Trade Center, momento en que habría adquirido la enfermedad obstructiva mencionada por Goodman.

Mayor Rudy Giuliani is recovering from pneumonia. On September 11th, Mayor Giuliani ran toward the towers to help those in need, which later led to a diagnosis of restrictive airway disease.



This condition adds complications to any respiratory illness, and the virus quickly… — Ted Goodman (@TedCGoodman) May 4, 2026

Sin embargo, su posterior intento fallido por revertir la derrota electoral del presidente Donald Trump en 2020 empañó su imagen como el “Alcalde de Estados Unidos”, ganada por su respuesta al ataque de Al Qaeda en 2001, como informó Reuters.

Por su participación en los intentos de interferencia electoral del actual mandatario estadounidense hace seis años, Giuliani fue inhabilitado para ejercer la abogacía tanto en Nueva York como en Washington, D.C.

Además, se ha enfrentado a numerosos problemas legales y financieros, entre ellos los cargos penales estatales en su contra relacionados con el plan de subversión electoral en Arizona de los que se declaró inocente.

Giuliani, quien también pasó algunos días en el hospital luchando contra el Covid en 2020, continúa recibiendo el apoyo de Trump, quien en junio pasado lo nombró miembro de un consejo asesor dentro del Departamento de Seguridad Nacional y hoy celebró que el exabogado hubiera salido de la UCI en su cuenta en Truth Social.