Alcaldes abordan con Kast tensión por contribuciones y aseguran que el Ejecutivo “busca distintas estrategias” hacia una solución

Pasadas las 18 horas de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast dio inicio en La Moneda a una cita con más de 130 alcaldes oficialistas de todo el país, en la que se abordaron temas como la seguridad, la educación y la exención del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años, medida de su megarreforma que impactaría directamente a las arcas de los municipios.

La cita, realizada en el Salón Montt Varas del Palacio Presidencial, contó además con la presencia de autoridades de 15 carteras -entre ministros y subsecretarios-, y tuvo como objetivo discutir con los jefes municipales sus miradas para abordar los principales desafíos territoriales y fortalecer la coordinación entre el Ejecutivo y los municipios.

Luego de que el Mandatario se dirigiera a los presentes por cerca de 20 minutos, se abrió un espacio de diálogo, donde los alcaldes plantearon sus inquietudes y propuestas, abordando temas como la rebaja del impuesto territorial presente en la megarreforma de Kast y su impacto en el Fondo Común Municipal, además de materias vinculadas con la seguridad pública y los desafíos en educación, particularmente en convivencia escolar y funcionamiento de los SLEP.

“Lo que nos interesa es que se recupere la institucionalidad en Chile. Todos los alcaldes, más allá de los colores políticos -y ahora que tenemos además un periodo de dos años sin elecciones-, necesitan solucionarles los problemas del día a día a las personas. La luminaria, la seguridad, la salud, no tiene color político”, les señaló el jefe de Estado a las autoridades.

Tras la cita, los presidentes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), valoraron la cita con el mandatario y afirmaron que es fundamental que los municipios sean convocados a mesas de trabajo para la toma de decisiones en temas transversales como la seguridad y la educación, pero también en asuntos como el pago de las contribuciones.

Así, el alcalde de La Reina y líder de la AChM, José Manuel Palacios (UDI), indicó que le solicitaron al Presidente Kast “que nos sienten en la mesa, que podamos hablar de todos estos temas, porque si los municipios son débiles, si los municipios fallan, el Estado falla”.

Contribuciones y megarreforma

Consultado si en la cita desde el Ejecutivo se les explicó la metodología que pretende utilizar el gobierno para compensar a los municipios por los US$ 70 millones que se estima dejarán de percibir por la reducción del impuesto territorial, Palacios relevó que “esta es una medida que empieza a regir a partir del próximo año. Entonces, están buscando distintas estrategias, está en la discusión ver cómo se hace una compensación de los menores recursos que ingresarían a cada uno de los municipios, pero de forma permanente, no de forma temporal”.

Por su parte, el presidente de la Amuch y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), sostuvo que aunque desde los municipios no quedaron conformes con la totalidad de las respuestas entregadas desde el Ejecutivo, “sí quedamos conformes de que vamos a buscar alternativas, de que vamos a buscar trabajo, de que vamos a buscar diálogos, y de que vamos a poder proponer problemas con solución”.

Finalmente, el jefe comunal fue requerido por los problemas que enfrenta en el Congreso en Proyecto de ley Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, principalmente tras el fracaso del acuerdo del Ejecutivo con el PDG.

Ahí, Alessandri dijo tener seguridad en que la iniciativa verá la luz en el Congreso. “Es normal, es parte de lo que pasa en el Poder Legislativo, las conversaciones, las negociaciones, los acuerdos, mejorar los proyectos. Para eso también nos ofrecimos como asociaciones, como distintos alcaldes con experiencia a buscar qué es mejor para los chilenos y en eso estamos de acuerdo en que todos podemos cooperar para que salga un proyecto fortalecido, mejorando las carencias que tiene el actual”.