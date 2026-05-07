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    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza

    El principal negociador del Movimiento de Resistencia Islámica, Jalil al Haya, ya había perdido tres hijos en distintos ataques israelíes en los últimos años. En un comunicado, el grupo paramilitar recordó que las ofensivas violan el acuerdo de alto al fuego firmado en octubre pasado.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El principal negociador de Hamas, Jalil al Haya. Foto: Europa Press/Contacto/Apa - Archivo.

    Una decena de personas murió este miércoles a causa de nuevos ataques del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, entre los que se incluye uno de los hijos del principal negociador del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Jalil al Haya.

    En un primer momento, el diario Filastin, vinculado al grupo paramilitar palestino, confirmó el fallecimiento de al menos nueve personas en bombardeos de Israel contra distintos puntos del enclave durante la jornada.

    En otro mensaje posterior, anunció también la muerte de Azam Jalil al Haya, hijo del alto dirigente de Hamas, a consecuencia de un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el barrio de Al Daraj, en el este de la ciudad de Gaza.

    Al Haya ya ha perdido a otros tres hijos, Hamza, Osama y Hammam, en distintos asaltos de Israel en los últimos años.

    Hamas, por su parte, denunció en un comunicado la “escalada de violencia” de las fuerzas israelíes contra el enclave gazatí y recordó que las ofensivas “constituyen una violación del acuerdo de alto al fuego firmado en Sharm el Sheij”, en Egipto, en octubre del pasado año.

    “El Gobierno ocupante continúa sus ataques bajo el pretexto de un alto el fuego, sin ninguna disuasión internacional efectiva”, aseguró antes de hacer un llamado a Estados Unidos y los países garantes del pacto a que tomen “medidas inmediatas y presionen” a Israel para que cese sus ataques contra civiles.

    Las autoridades de Gaza cifraron este miércoles en 837 los palestinos muertos y 2.381 los heridos por atentados perpetrados por las FDI a pesar de la tregua en vigor desde octubre de 2025.

    Una cifra que se eleva a un total de 72.600 fallecidos y 170.000 lesionados desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados-, según el balance oficial.

    Más sobre:Franja de GazaIsraelAtaquesHamasJalil al HayaMuertosHeridosMundo

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