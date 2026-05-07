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    Política

    Bancada RN entrega a Steinert documento con 100 medidas de seguridad y ministra afirma que serán evaluadas

    Asimismo, los parlamentarios le transmitieron a la secretaria de Estado la agenda legislativa que desde RN consideran que es necesario priorizar, así como un tercer documento con elementos específicos a considerar en la gestión territorial.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) sostuvo este miércoles un encuentro con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con el objetivo de coordinar la agenda de seguridad pública y hacer entrega formal de una serie de propuestas orientadas a hacer frente al actual escenario en esta materia.

    En la instancia, los parlamentarios reafirmaron su voluntad de contribuir con medidas concretas, poniendo a disposición del Ejecutivo un conjunto de iniciativas que buscan fortalecer tanto la gestión de la cartera como la respuesta del Estado frente a la delincuencia.

    En ese contexto, el jefe de bancada, diputado Diego Schalper, afirmó que le hicieron entrega a la secretaria de Estado de “tres documentos relevantes”: un texto que incluye 100 medidas en materia de seguridad; los 15 proyectos que desde RN consideran que es necesario priorizar en la agenda legislativa, y un tercer documento con “una serie de elementos específicos a considerar, especialmente en la gestión territorial, que hemos detectado a partir del trabajo de nuestros diputados”.

    Al respecto, Schalper relevó que, desde la tienda de Antonio Varas, le hicieron llegar a Steinert “propuestas en los tres ejes, en el estratégico, en el eje de las propuestas legislativas y en el de la gestión”.

    Así, en los 15 proyectos de la agenda legislativa priorizada por RN, se incluyen medidas para fortalecer las atribuciones policiales, endurecer sanciones frente a delitos como el secuestro, el “turbazo” y el homicidio, incorporar nuevas técnicas investigativas contra el crimen organizado, y avanzar en reformas al sistema de responsabilidad penal adolescente, entre otras iniciativas.

    Ministra valora respaldo de RN

    Por su parte, la ministra Steinert valoró el respaldo y las propuestas presentadas por la bancada: “Se agradece porque necesitamos el apoyo de todos. Cien medidas en contra de la delincuencia, así que vamos a analizarlo, las vamos a estudiar y las vamos a poner en práctica con el apoyo de Renovación Nacional,” manifestó.

    En la misma línea, el diputado Mauro González, integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, subrayó la disposición permanente de la bancada en esta materia.

    “Renovación Nacional ha tenido una ocupación permanente en materia de de seguridad. En ese contexto, para nosotros fue relevante una reunión con la ministra de Seguridad. La hemos respaldado desde el primer momento y lo vamos a seguir haciendo. Sin lugar a dudas valoramos el despliegue territorial , los operativos policiales, lo que ocurrió hace poco también en la Región de La Araucanía y esperamos que eso se vaya repitiendo en todo el país”, sostuvo.

    Más sobre:RNSteinertbancadadiputadosseguridad pública

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