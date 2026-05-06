Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma
La raqueta nacional tiene programado su debut en el cuadro principal contra Juan Manuel Cerúndolo.
El Masters 1000 de Roma avanza su desarrollo con presencia chilena, y en las próximas horas corresponde el debut de Cristian Garin (104°) en el cuadro principal.
La raqueta nacional tiene su primer partido contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°), un rival favorable para Gago en lo que respecta a sus enfrentamientos previos.
Cuándo juega Crtistian Garin
Cristian Garin tiene programado su duelo contra Juan Manuel Cerúndolo este jueves 7 de mayo, no antes de las 7:20 horas de Chile.
El horario para el cruce del chileno es una estimación, por lo que comenzará en función del desarrollo de los turnos anteriores de la Cancha 1.
Dónde ver el Masters de Roma
El Masters de Roma se transmite en el canal ESPN y de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium.
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